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中職／日本棒界對12強中華隊讚譽有加 羅德問川岸強有沒有選手來？

聯合報／ 特派記者藍宗標／日本石垣島即時報導
樂天桃猿隊一軍投手教練川岸強（右）希望球員在交流賽積極進攻。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊一軍投手教練川岸強（右）希望球員在交流賽積極進攻。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿、日本職棒羅德隊今天首場交流賽因雨取消，猿隊球員在室內球場練球，一軍投手教練川岸強特別向羅德監督吉井理人致意，身為後輩特別脫帽鞠躬；猿隊再次來到石垣島比賽，川岸強表示，這是今年第1場實戰比賽，與其談到希望球員在場上的表現，不如說是要他們積極進攻比較重要。

川岸強新球季重返一軍教練團，也再次來到日本石垣島，特別提到中華隊去年在世界12強成功奪冠，未來不只更有自信對決日本隊，日本球界也認為台灣棒球實力確實提升。

他說：「日本棒界對讚譽有加，羅德隊裡面不少人都在問，台灣去年12強賽選手有沒有來？」

猿隊、羅德明天上午11點將進行表定第2場交流賽，川岸強表示，希望球員當成休賽季期間的準備，好好展現給球迷、教練看，別重視比賽結果。

日本隊 樂天桃猿 羅德

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