中職／桃猿、羅德首戰因雨取消 超可愛「馬君」吸引眾人目光
樂天桃猿隊第8次前往日本石垣島，安排對日本職棒羅德隊進行兩場交流賽，原定上午11點進行的首場比賽，由於雨勢太大，一直沒有停止，雙方經週討論後決定取消。
猿隊球員沒有休息，在石垣市營球場的室內訓練場地練球，結束後還和羅德球員一起舉行簽名會，包括原定今天投手黃子鵬、去年世界12強賽國手陳晨威都出席，讓整個上午在大雨中等待的球迷相當開心。
黃子鵬先發任務可能延到明天第2場交流賽，仍是上午11點開打，目前猿隊教練團還未正式公布名單。
今天適逢周末假日，石垣市營球場湧進不少台、日球迷，擁有大批粉絲的羅德吉祥物「馬君」，撐著雨傘走進球團商品店，幫忙銷售各種東西，可愛模樣吸引大批球迷拍照，現場氣氛相當熱鬧。
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