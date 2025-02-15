日職／巨人新星黃錦豪迎接生涯初登板 日媒期待揭開面紗
台灣19歲左投黃錦豪去年以育成合約加盟讀賣巨人隊，明天的二、三軍紅白戰中，將迎來職業生涯初登板，在接受《體育報知》報導時，黃錦豪坦言心情上有些緊張，要專注在控球上。
黃錦豪身高184公分、體重77公斤，平鎮高中三年期間未留下木棒組資歷，然而最快球速146公里，擁有曲球、變速球等球路，依舊受到多支職棒球隊關注，最終加入巨人隊，成為隊史所簽的第8位台灣球員。
在巨人隊春訓被分配到三軍，黃錦豪接受日媒訪問時，談及備戰明天初登板的心情，「野手們的實力很強，所以我會專注在控球的表現。」而13日他的Live BP的結果，他認為：「變化球狀況不錯，但對直球仍不太滿意。」
黃錦豪目前專注在調整下半身與核心肌群的連動，藉以穩定投球機制，他也有信心，只要動作穩定下來，球速可以更快，「球威也在提升當中。」
而以巨人王牌投手戶鄉翔征為偶像的黃錦豪，也希望自己能成為幫球隊帶來勝利的投手，報導中結語敘述「這位潛力新星即將揭開神秘面紗，迎來實戰考驗」。
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