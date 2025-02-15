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經典賽／日本公布交流賽28人名單 井端弘和因12強失利重視長打

聯合新聞網／ 綜合報導
井端弘和。聯合報系資料照
井端弘和。聯合報系資料照

日本武士隊為備戰2026年經典賽，今年3月5日、6日將與荷蘭隊進行交流賽。日本今天公布交流賽28人球員名單，全隊只有歐力士隊王牌投手宮城大彌具有經典賽資歷。

日本去年11月在世界12強棒球賽不敵中華隊，中斷國際賽27連勝紀錄。日本隊為了備戰2026經典賽及2028洛杉磯奧運，積極展開備戰，今年3月5日和6日將在大阪京瓷巨蛋與荷蘭隊打交流賽。

據日媒報導，日本這次28人名單中，有20人首次入選國家隊，去年12強班底無人入選這次日本隊。日本隊監督井端弘和表示，唯一有經典賽資歷的宮城大彌將在3月5日首戰先發，第2戰交給羅德隊種市篤暉。

日本去年12強敗給中華隊，王牌投手戶鄉翔征挨2發全壘打，讓井端弘和體會到長打的重要性，他點名阪神虎隊佐藤輝明和中龍隊細川成也，有望成長為重砲手，「他們有機會突然爆發，達到單季40或50轟，希望他們這季能大幅成長。」

現年26歲的細川成也上季有23轟、67分點、打擊率2成97，連2年至少20轟。現年25歲的佐藤輝明生涯前3季都至少20轟，上季16轟、70分打點、打擊率2成68。

日本隊交流賽28人名單：

投手：

宮城大彌（23歲，歐力士）

曾谷龍平（24歲，歐力士）

種市篤暉（26歲，羅德）

常廣羽也斗（23歲，廣島）

齋藤友貴哉（30歲，火腿）

橋本侑樹（27歲，中日）

大津亮介（26歲，軟銀）

河野龍生（26歲，火腿）

塹江敦哉（27歲，廣島）

杉山一樹（27歲，軟銀）

今井達也（26歲，西武）

石井大智（27歲，阪神）

捕手：

岸田行倫（28歲，巨人）

山本祐大（26歲，橫濱）

海野隆司（27歲，軟銀）

內野：

大山悠輔（30歲，阪神）

吉川尚輝（30歲，巨人）

森敬斗（23歲，橫濱）

長岡秀樹（23歲，養樂多）

佐藤輝明（25歲，阪神）

太田椋（24歲，歐力士）

廣瀨隆太（23歲，軟銀）

矢野雅哉（26歲，廣島）

外野手：

高部瑛斗（27歲，羅德）

水谷瞬（23歲，火腿）

細川成也（26歲，中日）

梶原昂希（25歲，橫濱）

萬波中正（24歲，日本火腿）

井端弘和 經典賽

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