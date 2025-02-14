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經典賽／腳一直在壘包…王博玄少一個動作盜壘變出局
王博玄昨天盜壘被裁判認定腳離壘，從安全上壘變出局，球迷為他可惜沒提出輔助判決，王博玄自己承認有失誤：「我不知道交流賽有沒有輔助判決。」
經典賽資格賽中華隊昨天與韓職樂天巨人隊交手，5局上王博玄保送上壘後發動快腿，裁判一開始判決Safe，但後續改判出局，認定是滑壘後腳離壘。
「我腳一直在上面。」王博玄表示，自己看得很清楚，但或許裁判認為那個距離已經離壘，「正常壘包的話，應該是離開。」但因王博玄不確定有無輔助判決，未對教練團打出挑戰手勢，「後來下去，教練說有輔助判決我才知道。」
經典賽資格賽採取大聯盟規定，內野壘包加大，一般認為更容易盜壘，首戰王博玄上去代跑也有盜壘成功，他表示：「盜壘感覺上，離壘的距離可以再大一點，時間滿充裕的。」而守備一壘的他，也只花了一、兩天就找到踩壘包的距離感。
昨天首打席王博玄敲出一支落點巧妙的「德州安打」，他也自認是有運氣成分，「攻擊的方向是對的，但擊球點還沒掌握得很好，有一陣子沒有實戰，跟投手的節奏還沒那麼好。」
對於有無敲出安打，王博玄不會特別在意，而是希望執行好當下任務，「前天代跑有盜壘成功，昨天有護送、有保送，打擊的結果我不能控制，能幫助到球隊的東西做好就好。」
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