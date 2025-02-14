棒球／資深教頭王國慶過世 張育成曾形容棒球路上影響深

台東泰源國中棒球隊總教練王國慶12日因病過世、享壽67歲，王國慶子弟兵眾多，包括張志豪、張進德、張育成等人都被他帶過，張育成更曾形容王國慶是影響他最深的人。

「阿ㄅㄧㄤˋ」王國慶長期在基層棒球耕耘，在泰源國中青少棒隊執教超過20年、子弟兵眾多，還是王躍霖、王維中的堂伯父。

王國慶2019年率台灣隊在亞洲青少棒錦標賽奪下亞軍，當時代表隊成員包括林詔恩、林盛恩等人，也是今年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓名單球員。

曾效力中職富邦悍將的侄子王詩聰就曾分享，泰源國中時期最難忘經驗，就是學校好漢坡拉輪胎的「魔鬼訓練」，也成為畢業校友們難忘的共同回憶。

張育成過去受訪時也曾提到，國中階段是人格養成重要期，很感謝青少棒時期遇上好的教練，稱王國慶是影響他最深的人，教練帶隊要求品行，認為品行好、球也會打得好，不只要會打球，也要會讀書、做人。