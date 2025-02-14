中職／鄭兆行點名潛力股好好發揮 游承勳「轉大人」一定很棒

樂天桃猿隊第8次前往日本石垣島，將對日本職棒羅德隊進行兩場交流賽，觀察隊上年輕球員仍是重點，內野守備跑壘教練鄭兆行暫代總教練職務，特別點名「潛力股」，希望在明、後天比賽看到他們的好表現。

猿隊總教練古久保健二因為私事無法到石垣島，指名鄭兆行代理，近兩年選秀前幾輪的球員都在這次26人名單中。

鄭兆行不諱言希望看到他們成長，練習有進步，比賽更要好好發揮，李勛傑、張趙紘、曾冠傑、邱鑫、何品室融都很有潛力。

鄭兆行特別點名去年選秀會第5輪選中的18歲內野手游承勳，他說：「觀察練球態度是百分之百付出的球員，雖剛從高中畢業，還不是很有力量，但基本動作、打擊技巧都不錯，這次交流賽有機會先發。」

鄭兆行認為游承勳條件不錯，接球柔軟度很好，「轉大人」之後一定很好，未來可防守二壘、三壘，以前在中華隊培訓都是關鍵時刻亮相，抗壓性應該不錯。