棒球／2支韓國職棒台南亞太棒球村春訓 8場中韓交流賽門票秒殺

今有3支韓國職棒球隊來台灣春訓，其中2支球隊均相中台南亞太棒球訓練中心，韓國樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）一、二軍已在1月進駐成棒副球場，進行長達41天的春訓，NC恐龍隊（NC Dinos）也於2月24日至3月4日與國內6支職棒球隊舉辦8場次交流賽，市府免費開放內野區2000至8000席的體驗名額，今上午剛開放就湧入民眾索票，不到半天就已幾乎搶光。

台鋼獵鷹與韓國樂天巨人隊今天在成棒副球場比賽，體育局長陳良乾代表市長黃偉哲前往關心，台鋼總教練洪一中對亞太棒球訓練中心園區規畫及草皮維護讚不絕口。體育局表示，為了瞭解亞太棒球場的評價，隨時徵詢棒球專業專家的意見，希望不斷改善再更優化。

樂天巨人總教練金泰亨已表明今年目標是要打進季後賽，因此在春訓的場地挑選上與訓練計畫也充滿企圖心，過去在其他國家春訓時，受限於單一場地，無法同時進行投、打、傳接、跑壘各項訓練，而亞太棒球場具備多面球場、小內野、室內投打練習場及重訓室，還包括多道獨立的戶外投手練習場，現場可以看見樂天巨人隊佈下多組教練與選手密集訓練，而總教練金泰亨更要求加強訓練量，安排個別選手於夜間訓練，51公尺見方無柱的室內投打練習場總是燈火通明。

對於來台南春訓的感想，樂天巨人選手大多給予好評，相較於韓國與日本的冬天，台南的冬天氣候舒適，沒有選手想像中的炎熱，另外，完善的醫療院所，良好的治安，美食文化，也讓球員們在生活各方面都無後顧之憂，多方條件使得台南成為樂天巨人隊的首選，球隊春訓隨隊記者將影像傳回韓國，也引發韓國球迷熱烈討論，相信未來也將成為許多國外球隊夢寐以求的訓練與比賽場地。

今年1月剛竣工的成棒主球場，也被韓國NC恐龍隊（NC Dinos）早早預約舉辦春訓活動，NC恐龍隊邀請國內6支職棒球隊舉於2月24日至3月4日共舉辦8場次交流賽，市府免費開放內野區2000至8000席的體驗名額，今天上午開放索票，不到半天就額滿。

亞太成棒主球場有2萬5千席座位，是國內座位數最多的室外棒球場，除了比賽所需的相關空間外，還規劃有商場賣店與展場空間，可提供完整的賽事周邊服務與商業機能，整體園區具備國際比賽與訓練水準，體育局也將持續爭取在亞太舉辦更多國際賽事與活動，在各方面打造亞太作為國際棒球訓練中心的角色定位。