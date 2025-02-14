日職／日本球迷在大雨中守候一整天 羅德球員真的很幸福
樂天桃猿隊作客日本石垣島，明、後天將對日本職棒羅德隊進行交流賽，石垣市營棒球場相關硬體設備不但讓猿隊讚嘆，日本球迷辛苦守候一整天，就是為了見到力挺的羅德球員，獲得簽名和合照的機會，各種溫馨畫面在大雨中讓人印象深刻。
石垣島今天氣候不佳，從早上延續到下午都是陰雨，而且雨勢不小，球場依然湧進不少日本球迷，各種年齡層都有，甚至有老夫妻一起冒雨，大家拿著球衣或是簽名板，一直等到羅德球員結束訓練行程。
羅德左投小島和哉人氣超旺，在室內練習場練完球準備離開時，場外不少球迷拿著他的14號球衣開始吶喊，小島留下來滿足支持者的需求，開了差不多20分鐘的簽名會。
今天剛好碰到情人節，很多女球迷準備禮物送給小島，羅德球團公關代為收下後，這位28歲好手雙手提著滿滿的禮物，開心結束今天訓練工作。
羅德球員陸續收工，球團安排計程車一輛接一輛載他們離開，現場一直有熱情球迷在雨中等候，不少球員先收好個人器材，再主動上前為大家簽名，計程車司機也都耐心等候客人完成簽名、合照任務再駛離現場。簡單一句話形容，日職春訓氣氛真的很不一樣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言