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中職／一軍選手對羅德之戰全上 鄭兆行設定前提要贏球

聯合報／ 特派記者藍宗標／日本石垣島即時報導
樂天桃猿隊內野守備跑壘教練鄭兆行暫代兵符，準備對決日本職棒羅德隊。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊內野守備跑壘教練鄭兆行暫代兵符，準備對決日本職棒羅德隊。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊第8次前進日本石垣島，明、後天將對日本職棒羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，總教練古久保健二因為家裡有事無法參加，內野守備跑壘教練鄭兆行暫代兵符，他說：「一軍選手明天都會排上去，搭配新秀讓大家都有機會上場，前提是要贏球。」

鄭兆行表示，先發輪廓按照古久保的安排，比賽若有變化會自己判斷，希望球員好好展現自己，這是提升實力的地方，不要保留、盡全力比賽才知不足之處。

古久保親自點名領軍，鄭兆行形容義不容辭接下任務，他說：「和隊上球員相處多年，不但熟悉也有默契，古久保希望全隊盡全力發揮。」

樂天桃猿隊在室內場地練球，教練和球員明顯感受優點。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊在室內場地練球，教練和球員明顯感受優點。記者藍宗標／攝影

猿隊來了8次石垣島，鄭兆行只來兩次，而且剛好都碰到自己生日，前年、今年難得都在機會在外國慶生，48歲的他笑說：「一定要保持年輕的心，才能和球員好好相處。」

鄭兆行表示，前年在石垣島很窩心，隊友在晚餐時間準備好蛋糕，讓他相當感動。

羅德是日職唯一在石垣島進行春訓的球隊，硬體設施相當完整，猿隊今天在室內場地練球又有明顯感受；鄭兆行指出，在這種設備練球，球員更可了解還要加強、努力之處，比賽態度也會更認真。

樂天桃猿 羅德 鄭兆行

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