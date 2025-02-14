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中職／禾羽加入Fubon Angels 喊話想和檸檬高歌一曲

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
禾羽加入Funon Angels。圖／富邦悍將隊提供
禾羽加入Funon Angels。圖／富邦悍將隊提供

富邦球團今天公布Fubon Angels新成員訊息，在IG擁有近80萬粉絲的前樂天女孩張雅涵，今年改名「禾羽」加入Fubon Angels，是Fubon Angels今年第一個本土新成員。

去年球季結束後，樂天女孩歷經成員離隊潮，包括阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、禾羽（舊名雅涵）、慧慧、凱莉絲、十元等成員離隊，其中Yuri、菲菲加盟味全龍隊小龍女，禾羽則在今天正式確定加入Fubon Angels。

Fubon Angels粉絲團今天公布，「在社群擁有高人氣的Kimi，今年改名「禾羽」全新出發，加入Fubon Angels繼續在球場應援，就像天使增添羽翼一般，繼續勇敢追逐天空夢想。」禾羽將穿上5號球衣為富邦應援，不只是因為生日在五月，更象徵自我期許與挑戰。

談到對Fubon Angels的印象，禾羽表示，「我和慈妹比較熟，與慈妹、秀秀子和檸檬一起工作過，我對檸檬印象很深刻，想要和她一起高歌一曲。」

Fubon Angels 慈妹 樂天女孩

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