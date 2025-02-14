快訊

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／卸下12強賽光環迎接新球季 黃子鵬對小小石垣島有感

聯合報／ 特派記者藍宗標／日本石垣島即時報導
樂天桃猿、日本職棒羅德隊交流賽首戰，黃子鵬將登板先發。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿、日本職棒羅德隊交流賽首戰，黃子鵬將登板先發。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊再次前進日本石垣島，明天將對日本職棒羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」首戰，去年世界12強棒球賽國手黃子鵬確定登板先發，他表示，春訓經過3個循環在球隊有投一次實戰，這次是正式比賽，每年春訓能夠碰到不同隊伍都很珍惜。

卸下12強冠軍身分邁向新球季，黃子鵬被問到12強光環一事，保持平常心，他說：「最後還是要回到根本，回到球季把身體顧好，實質幫助球隊。」

職棒球員季後補強的重點，要看季中碰過什麼狀況，黃子鵬表示，去年前半季節奏沒有調整好，身體有些緊繃，這是必須加強之處。

猿隊歷年已拜訪石垣島8次，黃子鵬來了4次，認為每次比賽不管對決國內外球隊，都有獲取經驗的機會，能夠幫助身心，這次對羅德之戰投每顆球都會珍惜。

猿隊今天在石垣市營球場旁的室內場地練球，相關設備相當齊全，黃子鵬說：「硬體設備規模真的不一樣，小小石垣島滿好的。」

他表示，在台灣已經投過6次牛棚，明天對羅德投球局數要看教練團的安排，現在就是按部就班調整，扎實做好每一步，「開季還沒想過是否先發的問題，完整貢獻整季最重要，把自己準備好。」

樂天桃猿 羅德 黃子鵬

延伸閱讀

中職／鄭兆行剛好在石垣島慶生 不忘祝大家情人節快樂

中職／鄭兆行暫代古久保兵符 黃子鵬交流賽首戰登板先發

中職／樂天桃猿26人石垣島交手羅德 陳冠宇左肩不適缺席

中職／桃猿首波薪資公布 林泓育3年約待揭曉、莊昕諺加薪近200%

相關新聞

中職／禾羽加入Fubon Angels 喊話想和檸檬高歌一曲

富邦球團今天公布Fubon Angels新成員訊息，在IG擁有近80萬粉絲的前樂天女孩張雅涵，今年改名「禾羽」加入Fub...

中職／卸下12強賽光環迎接新球季 黃子鵬對小小石垣島有感

樂天桃猿隊再次前進日本石垣島，明天將對日本職棒羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」首戰，去年世界12強棒球賽國手黃子鵬確定登板先...

中職／一軍選手對羅德之戰全上 鄭兆行設定前提要贏球

樂天桃猿隊第8次前進日本石垣島，明、後天將對日本職棒羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，總教練古久保健二因為家裡有事無法參加，...

中職／富藍戈已啟程來台 悍將：已有鎖定先發洋投

富邦悍將隊洋投富藍戈今天確定回歸，成為陣中第三位確定合約的洋將，球團下午發布新聞稿，也同時透露也有已經鎖定的先發洋投，待...

日職／日本球迷在大雨中守候一整天 羅德球員真的很幸福

樂天桃猿隊作客日本石垣島，明、後天將對日本職棒羅德隊進行交流賽，石垣市營棒球場相關硬體設備不但讓猿隊讚嘆，日本球迷辛苦守...

中職／悍將自辦9場熱身賽「新．新莊棒球場」測試賽將開放

富邦悍將隊公布9場春訓自辦熱身賽，其中3月9日新莊棒球場迎戰味全龍隊，相關入場資訊將於後續公告，也揭露將是「新．新莊棒球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。