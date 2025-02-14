中職／卸下12強賽光環迎接新球季 黃子鵬對小小石垣島有感

樂天桃猿隊再次前進日本石垣島，明天將對日本職棒羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」首戰，去年世界12強棒球賽國手黃子鵬確定登板先發，他表示，春訓經過3個循環在球隊有投一次實戰，這次是正式比賽，每年春訓能夠碰到不同隊伍都很珍惜。

卸下12強冠軍身分邁向新球季，黃子鵬被問到12強光環一事，保持平常心，他說：「最後還是要回到根本，回到球季把身體顧好，實質幫助球隊。」

職棒球員季後補強的重點，要看季中碰過什麼狀況，黃子鵬表示，去年前半季節奏沒有調整好，身體有些緊繃，這是必須加強之處。

猿隊歷年已拜訪石垣島8次，黃子鵬來了4次，認為每次比賽不管對決國內外球隊，都有獲取經驗的機會，能夠幫助身心，這次對羅德之戰投每顆球都會珍惜。

猿隊今天在石垣市營球場旁的室內場地練球，相關設備相當齊全，黃子鵬說：「硬體設備規模真的不一樣，小小石垣島滿好的。」

他表示，在台灣已經投過6次牛棚，明天對羅德投球局數要看教練團的安排，現在就是按部就班調整，扎實做好每一步，「開季還沒想過是否先發的問題，完整貢獻整季最重要，把自己準備好。」