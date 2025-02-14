中職／富藍戈已啟程來台 悍將：已有鎖定先發洋投

富邦悍將隊洋投富藍戈今天確定回歸，成為陣中第三位確定合約的洋將，球團下午發布新聞稿，也同時透露也有已經鎖定的先發洋投，待合約完成後將正式對外公佈。

富藍戈效力悍將3季，前兩季都展現壓制力，儘管去年季中狀態下滑，仍獲悍將延攬回鍋，展開中職生涯第4季。總教練陳金鋒在開訓日受訪時提到，考量季中再找洋投難度較高、品質也不固定，預計開季前先找好4到5位洋投；當時被問到是否考慮後援洋投時，回應：「因為開刀的人比較多，要再看看他們回來的時間，後援確實會比較吃緊。」

球團發布新聞稿指出，今日確定與連3年在中職表現優異的富藍戈完成續約，富藍戈已啟程來台，將在下周加入悍將春訓備戰新球季。同時富邦球團也已鎖定其他先發洋投人選，待合約完成後將正式對外公佈。

富藍戈在2022年加盟富邦悍將，連續3個球季在悍將牛棚扮演重要角色，去年球季61場出賽是中職生涯新高，拿下20次救援成功也是3季以來最多，目前中職生涯累積10勝、37中繼成功、34救援成功。富藍戈曾飆出161公里球速，更是中華職棒最快球速紀錄保持人，今年球季有望挑戰50中繼或50救援的里程碑。

球場外富藍戈更是受到悍將家人歡迎，過去曾在球賽前舉辦寶寶性別趴，是中華職棒賽前活動第一次，去年季後更是特別留在台灣，參加悍將球迷感恩會後才搭機返國，親自感謝悍將家人們多年來的支持並提到「我的心一直都是會藍色的」，表達對富邦悍將的喜愛。

在富藍戈確定續約後，目前悍將陣容有力亞士、魔力藍和富藍戈，同時富邦球團也已鎖定其他先發洋投人選，待合約完成後將正式對外公布。