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中職／前雄鷹Gary加入 兄弟應援團升級變身「製噪機」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊應援團宣告補強，今年新球季化身「NOISEMAKER 製噪機」。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊應援團宣告補強，今年新球季化身「NOISEMAKER 製噪機」。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊應援團宣告補強，今年新球季化身「NOISEMAKER 製噪機」，除了原本大家熟悉的隊長「小白、DJ「大昌」外，更延攬前台鋼雄鷹隊應援團副團長Gary及得民，要展現不同應援演出。

兄弟球團宣布，「NOISEMAKER 製噪機」成員一共八人，由隊長「小白」帶領大家熟悉的DJ「大昌」、主持人「全勝」以及吉祥物「小翔」、「艾比」，把球場熱情氛圍拉到最高。

同時也延攬了全新的兩位成員－「Gary」及「得民」，兩人都擁有豐富的舞台演出經驗，將做為舞蹈擔當為球場帶來更噪的演出。

Passion Sisters成員「白白」也將跨足擔任舞台總監，讓製噪機能帶來更全面的表演，打造最具感染力的舞台。

Passion 中信兄弟 台鋼雄鷹

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