中職／鄭兆行剛好在石垣島慶生 不忘祝大家情人節快樂

樂天桃猿隊教練和球員今天凌晨從嘉義春訓基地出發，一大早從台中機場搭機飛抵日本石垣島，準備迎接明、後天對日本職棒羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，總教練古久保健二因為家裡有事無法參加，指派內野守備跑壘教練鄭兆行暫代兵符，剛好也是他的48歲生日。

猿隊第8次前進石垣島，對羅德交流賽已成當地年度盛會，今天從台中出發的包機除了猿隊教練、球員、啦啦隊、媒體，還有100多名熱情球迷，受到當地民眾極大歡迎，石垣市副市長也到機場迎接來賓，所有人都獲贈小禮物。

鄭兆行在石垣島慶生，隊友已經準備好禮物，他在機場表示，感謝石垣市再次邀請，非常珍惜交流機會，一定會秉持總教練的交待，全力以赴比賽，不到最後一刻不能鬆懈。

他很開心說：「今天也是情人節，祝大家情人節快樂。」