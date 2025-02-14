中職／鄭兆行暫代古久保兵符 黃子鵬交流賽首戰登板先發

樂天桃猿隊第8次前進日本石垣島，對日本職棒羅德隊展開亞洲門戶交流賽，總教練古久保健二因為家裡有事無法參加，由內野守備跑壘教練鄭兆行暫代兵符，明天交流賽首戰確定由黃子鵬登板先發。

猿隊今天抵達新石垣機場受到盛大歡迎，當地代表團獻花給猿隊副領隊沈鈺傑、鄭兆行，所有球員下午將到球場練球，為明、後天上午11點開打的兩場交流賽做準備。

猿隊這次26人名單包括投手黃子鵬、陳克羿、王志煊、劉昱言、莊昕諺、蘇俊璋、曾家輝、劉家翔、邱駿威、賴胤豪；捕手張閔勛、宋嘉翔、毛英傑；內野手梁家榮、馬傑森、陳佳樂、杜禹鋒、張趙紘、曾冠傑、游承勳；外野手則晨威、林政華、林禹叡、何品室融、李勛傑、邱鑫。

樂天桃猿、日本職棒羅德隊將展開亞洲門戶交流賽，不少球迷在雨中觀看羅德球員練球。記者藍宗標／攝影

羅德將以一軍球員為主體出賽，猿隊12強賽國手黃子鵬、王志煊、莊昕諺、陳晨威以及潛力新秀張趙紘、何品室融等人組隊迎戰。

沈鈺傑表示，古久保在出發前，臨時有事回到日本老家，確定不會到石垣島，交待鄭兆行領軍，古久保下周將從日本直接飛到台灣，繼續進行春訓。