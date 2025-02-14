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中職／富藍戈IG自爆回歸悍將 喊「我回來了」還附藍色愛心

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投富藍戈，今天透過IG宣布回歸老東家。 聯合報系資料照
富邦悍將隊洋投富藍戈，今天透過IG宣布回歸老東家。 聯合報系資料照

富邦悍將隊洋投富藍戈，今天透過IG宣布回歸老東家，他留言表示：「我回來了！很快與你們見面，富邦悍將球迷。」並在文末附上藍色愛心。

富藍戈過去三年效力悍將，為後防重要戰力，但去年進入8月後壓制力下滑，儘管最終留到洋將去留大限之後，但悍將部署今年洋將陣容，優先物色先發洋投，富藍戈的名字一直未出現，但球團始終沒有排除回鍋可能性。

富藍戈對於回歸悍將一直抱持期待，去年在離台前就曾表示，「如果富邦願意給我機會，我也會希望可以回來。」他也說自己希望繼續作為悍將一分子的原因，「因為明年（2025年）富邦會是一支更有機會爭冠的球隊，我們有很多年輕選手，還有育成（張育成），如果大家可以保持健康，我覺得我們明年會更強大，更有機會進入季後賽。」

富藍戈 富邦悍將 張育成

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