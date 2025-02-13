圖輯／林佳緯替補上場轟滿貫砲 中華隊7：3勝樂天巨人

經典賽資格賽中華隊晚上與韓職樂天巨人隊在台北大巨蛋進行第二場交流賽，中華隊8局上靠著替補上場的林家緯一棒敲出滿貫全壘打，打破原本平手局面，終場中華隊以7：3擊敗樂天巨人隊，連續兩天在交流賽中收下勝利。

中華隊先發投手李東洺1局上率先遭到樂天巨人隊第3棒孫皓塋轟出2分砲，隨後投完2局沒再失分。隨後上場的孫誠恩、林詔恩、陳仕朋、徐翔聖、呂彥青、曾峻岳沒再讓巨人隊得分，其中台日混血的徐翔聖是返台加入中華隊後首次實戰，以11球投出三上三下，最快球速146公里；曾峻岳1局投了22球，13顆直球全部超過150公里，最快154公里。