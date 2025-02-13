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亞太成棒主球場8場中韓職棒交流賽 明上午開放免費取票

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
NC恐龍隊與中華職棒6支職棒隊8場交流賽，明天上午10點開放免費取票。圖／取自黃偉哲臉書
NC恐龍隊與中華職棒6支職棒隊8場交流賽，明天上午10點開放免費取票。圖／取自黃偉哲臉書

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場今年1月順利竣工，首度迎接韓國NC恐龍隊（NC Dinos）舉辦2025年春訓活動，NC恐龍隊也邀請中職6支球隊舉辦交流賽，2月24日至3月4日共舉辦8場次交流賽，市長黃偉哲在臉書提醒明天14日早上10點，NC恐龍隊與中華職棒6支職棒隊的8場交流賽開放取票。

黃偉哲表示，1人限取2票，惟入場時需每人1人1票，持票入場。免費！免費！免費！很重要所以說三次！

日程分別為2月24日對戰台鋼雄鷹、25日對戰富邦悍將、26日對戰統一獅、27日對戰中信兄弟、3月1日對戰樂天桃猿、2日對戰富邦悍將、3日再戰中信兄弟、4日出戰味全龍，其中26日對統一獅、27日對中信兄弟將有來自韓國的啦啦隊與應援團觀賽。

其中2月26日(三)、2月27日(四)、3月1日(六)、3月2日(日)上午11點至下午5點，於主球場外的開放空間將有美食市集攤位唷。

市府體育局表示，藉此機會開放部分內野觀眾席供民眾進場體驗，除了讓民眾欣賞中韓職棒精彩賽事，也藉此機會試營運與壓力測試，讓正式營運後能更臻完善。

市府表示，活動地點在台南市安南區亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，有2萬5千席座位，是國內座位數最多的室外棒球場，國內6支職業棒球全員到齊，讓民眾能一睹中韓職棒大戰，也能搶先進場體驗全國最大室外棒球場的觀賽氛圍，機會非常難得。未來也期待能透過舉辦更多比賽或訓練活動，打造亞太作為國際棒球訓練中心的角色定位。

體育局表示，NC恐龍隊與中職的8場交流賽，將分階段開放內野區2000至8000席的體驗名額，開放民眾免費進場觀賽並體驗球場氛圍。14日上午10點於KKTIX售票平台https://sportstainan.kktix.cc/events/13df6b41-copy-1 開放免費取票，相關注意事項及活動訊息請球迷們密切關注台南市政府體育局官網及FB。

NC恐龍 中信兄弟 棒球

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