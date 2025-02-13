影／中華隊備戰WBCQ 交手樂天巨人 首戰4：3獲勝
中華隊備戰2025經典賽資格賽，36人名單中不乏國內外好手，包括去年12強冠軍隊長陳傑憲、美職匹茲堡海盜投手陳柏毓，以及味全龍火球男徐若熙。
總教練曾豪駒透露，最後一批旅外球員預計14日報到，教練團正持續關注其狀況，盼球員盡快融入團隊。首次入選職業層級國家隊的味全龍重砲陳子豪，睽違12年再披國家隊戰袍，坦言相當感動，期待好好表現。
陣中最年輕的選手為日職養樂多燕子的徐翔聖，高中時期就以151公里火球嶄露頭角，總教練預計安排他在熱身賽第二場登板。
中華隊於2月3日集訓，12日迎來首場熱身賽，對手是韓職樂天巨人。先發投手呂詠臻雖在二局上失分，但陳子豪與吳念庭隨即連續安打追平比分，雙方攻防持續拉鋸。六局下，中華隊靠陳文杰上壘、吳念庭與高宇杰的二壘安打逆轉戰局，9局上半，終結者陳柏豪封鎖對手，展現強大壓制力。
終場中華隊以4:3收下勝利。中華隊今晚將與樂天巨人進行第二場熱身賽，月底資格賽則將迎戰西班牙、南非及尼加拉瓜，全力調整狀態，力拚晉級。
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