中職／曾締造連4打席開轟 曾陶鎔宣告引退：結束了

曾締造跨場連4打席開轟的中職砲手曾陶鎔，去年底離開台壽霸龍隊，今天凌晨透過個人社群媒體宣布退休，「結束了，從國小四年級開始的球員生涯」。

33歲的曾陶鎔在2015年中職選秀會獲得中信兄弟第10指名入團，2017年繳出單季15轟成績，該年5月5日成為中職史上第

22位單場3響砲球員，隔日的單場雙響，更讓他締造中職史上首次跨場連4打席全壘打、2天5轟紀錄。

2019年曾陶鎔在季後擴編選秀會被味全龍隊選中，2021年還有69場出賽、6轟成績，不過之後一軍機會漸少，於2023年季後被球隊釋出，並轉戰業餘成棒台壽霸龍隊，如今宣布退休，結束球員生涯。