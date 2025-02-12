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中職／樂天桃猿26人石垣島交手羅德 陳冠宇左肩不適缺席

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊第八度進行「亞洲門戶交流賽」，今日公布參賽26人名單。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊第八度進行「亞洲門戶交流賽」，今日公布參賽26人名單。圖／樂天桃猿隊提供

中華職棒樂天桃猿隊維持過去傳統，於2月15、16日第八度進行「亞洲門戶交流賽」，至日本石垣島與日本職棒千葉羅德海洋交手，於今日正式公布參賽26人名單。

本次樂天桃猿遠征陣容為：投手黃子鵬、陳克羿、王志煊、劉昱言、莊昕諺、蘇俊璋、曾家輝、劉家翔、邱駿威、賴胤豪；捕手張閔勛、宋嘉翔、毛英傑；內野手分別為梁家榮、馬傑森、陳佳樂、杜禹鋒、張趙紘、曾冠傑、游承勳；外野手則有陳晨威、林政華、林禹叡、何品室融、李勛傑、邱鑫，共10名投手、3名捕手、7位內野手、6位外野手。

羅德海洋隊本屆賽事以一軍為主體出賽，樂天桃猿隊亦派出包含12強國手黃子鵬、王志煊、莊昕諺、陳晨威以及潛力新秀張趙紘、何品室融等人組隊迎戰。

樂天桃猿副領隊沈鈺傑表示，原定參戰的陳冠宇因近日左肩略感不適，雖無大礙，但基於保護選手且珍惜難得的交流賽事機會而換陣。

沈鈺傑也指出，因應羅德隊陣容，此次樂天桃猿隊以一軍部分主力選手搭配重點培育的年輕新秀，本次目標除全力搶勝外，主力選手以戰備戰調整強度，更期許年輕選手們透過高強度的交流賽累積經驗值，全猿猛進迎接新球季的到來。

樂天桃猿將在2月14日啟程前往石垣島，亞洲門戶交流賽於2月15、16日台灣時間中午11點整，於石垣市營球場開打，屆時桃猿男兒將披上第十二代春訓戰袍應戰。

樂天桃猿 羅德海洋 陳晨威

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