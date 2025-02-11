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亞冬運／競速滑冰1000公尺決賽 陳映竹第12名作收

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳映竹在競速滑冰女子1000公尺以第12名作收。圖／中華奧會提供
陳映竹在競速滑冰女子1000公尺以第12名作收。圖／中華奧會提供

日前為我國拿下亞冬運賽史首面獎牌的女子滑冰好手陳映竹，今天在個人最後一項賽事競速滑冰女子1000公尺賽事登場，最終以1分19秒74的成績拿下第12名作收，儘管無緣再度進帳獎牌，不過首次亞冬運參賽就能為我國創造歷史，表現得可圈可點。

滑輪溜冰跨足到滑冰的陳映竹，以冬季奧運參賽為目標在近年將重心轉往競速滑冰訓練，在個人生涯的首次亞冬運參賽中，陳映竹就在個人三項賽事的首項，競速滑冰女子100公尺決賽中以10秒51拿下銅牌，也是我國參加八屆亞冬運以來首面獎牌。

接下來女子500公尺決賽，陳映竹以38秒88拿下第5名，今天女子1000公尺決賽則是個人最後一項賽事，被排在第5組與日本選手同組出發，最終以1分19秒74的成績通過終點，在前5組選手完賽後一度暫居第3名，不過在後5組賽事中陸續有選手超車，最終以第12名作收。金牌則是地主中國大陸選手韓梅以1分15秒85拿下。

滑輪溜冰 陳映竹

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