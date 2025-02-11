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日職／外遇AV女優獲妻子原諒 橫濱王牌東克樹2度扛下開幕戰先發

聯合新聞網／ 綜合報導
東克樹為橫濱DeNA的王牌左投，也在上個賽季幫助球隊奪冠。不過日前他遭週刊爆料，與AV女優末廣純私約。 截圖自東克樹、末廣純IG
東克樹為橫濱DeNA的王牌左投，也在上個賽季幫助球隊奪冠。不過日前他遭週刊爆料，與AV女優末廣純私約。 截圖自東克樹、末廣純IG

根據日媒報導，橫濱DeNA隊今日公佈本季開幕戰先發投手，休賽季受外遇醜聞纏身的橫濱DeNA隊王牌東克樹獲總教練三浦大輔授命，連續第2年擔綱此重任，將在3月28日主場迎戰中日龍隊，東克樹受訪表示：「很榮幸再度被選中，希望能投出對得起自己責任的投球內容。」

東克樹2017年獲得橫濱DeNA第1指名，2023年投出生涯年，豪取16勝3敗，防禦率1.98，奪下央聯勝投王與金手套，去年也有13勝4敗，防禦率2.16的好表現。不過在上個月卻被爆出他與AV女優末廣純發生婚外情，引發批評聲浪。

當時東克樹遭到日媒《週刊文春》爆料，在名古屋自主訓練時與末廣純私下約會，事情曝光後東克樹透露自己遭到妻子的訓斥，要求自己謹守本分，繳出好成績，後續取得妻子的原諒，並在IG以全白底圖發文道歉，表示自己將深刻反省，也對妻子心懷感激。

談及開幕戰先發，監督三浦大輔坦言，球團很期待東克樹能成為球隊的先發支柱，按照他的節奏投球，結果都會順其自然地好起來。三浦大輔也別具巧思，刻意在1月11日的11時11分打給背號11號的東克樹告知他這一消息，「嚴格來說，我甚至還是在11分11秒時按下撥號鍵的。」

橫濱

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