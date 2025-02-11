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中職／擴大球迷服務 官網將強化數據統計與服務

台灣醒報／ 台北報導
中華職棒會長蔡其昌11日率各球團幹部拜年，並宣布中職初步升級規劃。 中央社
中華職棒會長蔡其昌11日率各球團幹部拜年，並宣布中職初步升級規劃。 中央社

中職新年將擴大服務量能，考慮另尋會址與優化網站與數據統計！」中華職棒11日召開新春團拜記者會，中職會長蔡其昌宣布，由於去年票房大幅成長，新年將考慮升級中職，包括增加人力、找更大辦公室，改善球場輔助判決攝影與強化網站效能與數據統計。蔡其昌說，六隊球團有初步共識，盼新年票房比去年更好。

擴大服務球迷

蔡其昌11日率中信兄弟、味全龍、富邦悍將、統一獅、台鋼雄鷹與樂天桃猿等6隊的理事與領隊進行新春團拜。他表示，由於去年中職再創高峰，雖然相關營收還在統計，但有望創下新高，因此中職也要將這些收入回饋球迷與球團，強化各類服務，首要就是考慮換更大的辦公場所。

針對有球迷提議，中職販賣商品應與六隊球團整合，蔡其昌表示，也有在考慮。他宣布，今年中職的開季宣傳活動將於3月15日舉行，地點則從以往的台北遷往高雄，歡迎球迷共襄盛舉；職棒開幕戰則會在3月29日在大巨蛋舉行，至於能否爭取更多大巨蛋場次？蔡其昌表示都在協調中。

增加輔助判決攝影

「今年將會是中職大變革的一年！」蔡其昌期許說，由於棒球比賽的數據統計與科技面向愈來愈重要，球迷的需求也逐漸上升，因此未來將增加聘用人力、升級網站介面與增加更多數據統計項目，還有到六隊主場討論輔助判決的攝影是否有再加強的空間。

被問到對於經典賽資格賽的準備，蔡其昌強調，12強的情蒐團隊都沒有解散，在獲得冠軍以後，團隊仍在持續蒐集資格賽對手的資料，以西班牙為例，該國因為經典賽血緣制的規定，很多來自中南美洲的球員，並非完全來自西班牙，因此都有先從大名單、入選名單與入境名單蒐集資料，盼球員能放心在球場比賽。

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中職 樂天桃猿 經典賽

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