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中職／「新莊城堡」升級照進度 悍將安排大巨蛋平日場

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
新莊棒球場去年場均大幅成長，季後球場整修，將在新球季以嶄新樣貌迎接球迷。本報資料照片
新莊棒球場去年場均大幅成長，季後球場整修，將在新球季以嶄新樣貌迎接球迷。本報資料照片

新莊棒球場季外進行整修工程，預計2月底完工，富邦育樂總經理陳昭如今天透露目前進度一切正常，安排在3月中旬前舉辦兩場測試賽，有機會開放1場讓球迷進場，搶先體驗「新．新莊棒球場」。

悍將球團經營新莊有成，硬體佳、氣氛頂深受球迷好評，去年在新莊共打54場比賽，場均進場6153人，相比前一年成長10.73%，熱區門票連平日都供不應求。

季後「新莊城堡」持續升級，進行界外區更換人工草皮、外野地坪整修曁觀眾席座椅更新、內野看台防漏工程、照明系統更新、售票廣場地坪整修，應援舞台也將擴大、增加熱區座位，加上Fubon Angels持續增援，延攬李珠珢、續約李雅英，有機會再衝一波票房。

陳昭如表示，目前球場LED燈、外野座椅都已經安裝完畢，人工草皮也都差不多，只差整平。她透露：「預計3月中旬以前安排2場測試賽，看能不能開放1場讓球迷進場」。

悍將大巨蛋場次也備受關注，目前確保4場，為原本的3連戰再往周間延伸平日場，也有機會再吃下其他平日場。陳昭如表示，悍將對平日場並不排斥，但原本是希望可以有周末的3連戰再往前，可以連打5場，但目前看來無法，「還在爭取，積極和遠雄爭取中。」

李珠珢 李雅英 棒球

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