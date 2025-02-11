中職／大巨蛋釋出平日場各隊遲疑中 蔡其昌：持續協調假日場

中華職棒迎接新球季，台北大巨蛋場次之爭還未最終定案，中華職棒會長蔡其昌表示，遠雄公司目前釋出都是非假日，6隊對於票房有所顧慮，剛好這次中華隊、樂天巨人隊交流賽在平日進行，可以先試試水溫，「賣得不差，一下就賣完。」

中職去年共在大巨蛋進行38場例行賽，今年場次一直備受關注，蔡其昌今天透露討論持續在進行中，但因目前釋出的都是非假日，「6隊還是覺得票房有難度，持續請大巨蛋看是不是有假日場。」

蔡其昌表示，大巨蛋啟用一年多，中職一年最適宜安排場次上限在哪，預計在這兩、三年都還需要磨合、做各種嘗試，現在各隊對平日場次遲疑，剛好這次中華隊、巨人隊交流賽在平日，剛好可以檢驗，但他也坦言當然國家隊賽事和中職例行賽無法同等考量。

蔡其昌表示，2026年球季有先抓出基本盤，保留6隊各兩輪系列賽（6場），台北球隊味全龍隊多一輪（9場），「球團若有需要，也可以自己再去商討增加場次。」不忘強調，「我現在講這個都要先強調年份」，避免球迷誤會這是在談2025年的場次安排，再掀球迷口水戰。