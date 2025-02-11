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中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家
中華職棒聯盟今天舉辦新春團拜，小小的聯盟辦公室湧入大量媒體，會長蔡其昌透露今年有望帶來的變革，包括聯盟辦公室將尋覓新場地，因應聯盟越來越多的業務量，也期許能服務球迷更多需求。
受到去年12強冠軍影響，中職新球季受到的關注度也提升，今天新春團拜早早擠進多家媒體到場採訪，攝影機將小小的聯盟會議室擠得水泄不通。
蔡其昌看到採訪盛況，致詞時就先提到，看每年攝影機越來越多，無法為大家提供好的採訪場所致歉，今年開始會尋覓新的場所，因應聯盟業務增加，改善工作環境，包括聯盟活動、上班空間。
蔡其昌提到，聯盟去年的比賽有盈利，有能力再投入資金，將有很多新的作法、方向服務球迷，「很多球迷提議，如果有新的聯盟工作空間，能不能整合販賣部服務球迷，這個我們也會納入考慮。」官網也將有改革，提升更多功能服務球迷；輔助判決則將考察六隊球場，盼安裝可以增加準確的視角、機器。
此外，蔡其昌預告，今天的開季造勢大會將在3月15日，過去每年都在台北，今年將移師高雄，詳情於後續公布。
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