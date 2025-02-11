快訊

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

執意徵關稅！川普預告周二前宣布對等關稅：他國長期占美便宜

中職／「大師兄」林智勝引退 熱門關鍵字球迷敲碗「他」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
翻攝FB／TPBL、中華民國籃球協會 - CTBA
翻攝FB／TPBL、中華民國籃球協會 - CTBA

征戰職棒賽場21年，中職全壘打王「大師兄」林智勝4日在味全龍春訓開訓典禮發表引退宣言，透漏今年就是他球員生涯，味全球團確定會為這位中職一代傳奇球星舉辦引退賽，對於「最後一舞」的地點，林智勝透露想要在他中職初登場的澄清湖球場舉行。球迷聽聞「大師兄」即將引退表示不捨，對於引退賽若辦在澄清湖球場，則喊話特別嘉賓必須要有中職裁判江春緯，讓他成為林智勝近一週熱門關鍵字之一，本文帶大家瞭解兩人的淵源為何。

林智勝生涯累積304轟成中職第一　轉戰3隊樹立全壘打王障礙

翻攝FB／TPBL、中華民國籃球協會 - CTBA

頂著選秀狀元光環，林智勝200463日在La new熊隊一軍亮相，當天他打第4棒游擊手，繳出22打點1盜壘的出色成績，在《少林足球》主題應援曲伴隨下，林智勝征戰中職21個球季，出眾打擊實力讓他在La new熊、Lamigo桃猿、中信兄弟和味全龍都擔負起主力打者重任，總共出賽1,689場，累計1,846支安打、304支全壘打、160次盜壘，除了是千安百轟百盜的成員之一，也是中職史上唯一達成單季3030盜、生涯累計破300轟的球星，樹立他人難以突破的「大師兄」障礙。

林智勝在邁入生涯第22個球季之際宣布引退，一度開玩笑表示原因是「老了」，隨即認真指出是味全龍年輕選手愈來愈出色，能將實力銜接到一軍賽場上，認為自己到了該褪下球衣的時機，同世代球員高國慶、潘威倫、周思齊都在去年引退，他坦言沒想到會是最後一位，「我認為思齊和嘟嘟他們都會打得比我還久。大家都慢慢地退，每一個世代本來就會結束，換另一個世代，也會讓大家更喜歡棒球」。對於最後一季目標，他幽默喊話要達成2000支安打目標，「其他目標都達到了，就2000安還沒，追看看啦，有上場就把握住這樣」。

林智勝想在澄清湖球場打最終戰　熱門關鍵字揭露引退賽話題

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測「林智勝」近一週關鍵字，可以看見「江春緯、引退賽、全壘打王、丁仲緯、味全龍隊、王勝偉、胡金龍、周思齊、潘威倫、澄清湖、曾頌恩、陳子豪、朱育賢、安打、師兄、游擊手、古巴、桃猿」等詞彙。其中與引退賽有關話題包括「江春緯、引退賽、丁仲緯、味全龍隊、澄清湖」。對於林智勝生涯規劃，味全龍領隊丁仲緯證實，「將與他簽下1年球員約，搭配教練約，今年確定是最後一年，球隊將會舉辦引退賽，場地還沒確定，確定會在北部主場」。

林智勝雖表示引退賽交由球團安排，不過因為澄清湖球場是他職業生涯起點，也透露想在此舉辦的想法，對許多資深球迷來說，這座球場也是「大師兄」曾留下難忘畫面的場地。2008年4月4日的比賽，求勝心切的林智勝因為不滿當時一壘審江春緯的判決，從休息室跑進場中衝撞裁判，激烈行徑引發輿論譁然，原本聯盟給出無限期停賽的懲處，林智勝展現誠意道歉之後，縮減為禁賽15場，這才有了他之後完成輝煌成就的可能。

此事經過多年已成為中職名場面，不只轉播單位緯來電視網用該場主播蔡明里當下播報口白「這時候我們先不進廣告」當作影片有哏標題，這週因為林智勝宣告引退，球迷再度提及也以輕鬆方式描述，「特別嘉賓：江春緯」、「肯定要復刻，衝撞江春緯」、「期待林智勝引退賽，江春緯要站一壘，大師兄要從休息室衝出來給一個擁抱」、「引退賽請他站在一壘，然後江春緯抱著花束從休息室衝出來」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月01日至2025年02月07日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『林智勝』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章
WBC資格賽／中華隊36人名單張育成、陳傑憲入列　完整賽程、轉播平台、啦啦隊陣容一次看
中信兄弟新打教莎菈「女力」引日本關注　球迷期待助攻網路好感度
WBC資格賽／李雅英、南珉貞參戰！台韓啦啦隊71人接力應援　熱身賽開賣門票只要480元
WTT新加坡大滿貫／林昀儒、高承睿獲男雙亞軍　台灣選手賽程賽況、轉播資訊一次看
2016棒壇震撼彈！深入解析林智勝加入中信兄弟大數據！

林智勝 棒球 網路溫度計

延伸閱讀

中職／林智勝要退休高國慶有感：很難想像中華職棒沒有你

中職／聽聞林智勝退役嚇一跳 王勝偉加練三壘拚生存空間

中職／林智勝確定是球員生涯最後一季 目標完成2千安

中職／曾頌恩穿上1號球衣美夢成真 陳子豪回應「不用考慮我」

相關新聞

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

中華職棒聯盟今天舉辦新春團拜，小小的聯盟辦公室湧入大量媒體，會長蔡其昌透露今年有望帶來的變革，包括聯盟辦公室將尋覓新場地...

日職／中日龍補強左投 日媒想起陳偉殷的「強大適應力」！

中日龍隊左投小笠原慎之介先前在入札制度簽約期限前壓線與國民隊簽約，一圓大聯盟夢想。中日為補強先發左投戰力，網羅身高201公分的前大聯盟左投穆勒（Kyle Muller），而日媒《週刊體育》也提及過往也

中職／「大師兄」林智勝引退 熱門關鍵字球迷敲碗「他」

「大師兄」宣布本季後引退，傳奇球星高掛球衣時刻，球迷為何期待中職裁判江春緯能夠現身？

棒球／張滄彬奠基桃園棒球三冠王 新明平鎮子弟兵接棒創紀錄

桃園市平鎮高中、新明國中及龜山國小三級棒球隊，去年代表台灣分奪U18亞洲青棒錦標賽冠軍、衛冕世界次青少棒錦標賽冠軍及世界...

棒球／官大元「元動力」協會辦親子日 預告再加1場

元動力運動發展協會首場親子棒球日昨天登場，理事長、退役球星官大元希望運用專業、提供場域，達到陪伴孩子的目的，也宣告棒球體...

中職／火腿Fighters Girl名單來了 象獅28人有峮峮、邊荷律、趙娟週

日本火腿隊將於3月1、2日在台北大巨蛋分別對決統一獅、中信兄弟隊，火腿首次海外交流賽將在結束沖繩春訓後，原班人馬直接來台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。