中職／「大師兄」林智勝引退 熱門關鍵字球迷敲碗「他」

征戰職棒賽場21年，中職全壘打王「大師兄」林智勝4日在味全龍春訓開訓典禮發表引退宣言，透漏今年就是他球員生涯，味全球團確定會為這位中職一代傳奇球星舉辦引退賽，對於「最後一舞」的地點，林智勝透露想要在他中職初登場的澄清湖球場舉行。球迷聽聞「大師兄」即將引退表示不捨，對於引退賽若辦在澄清湖球場，則喊話特別嘉賓必須要有中職裁判江春緯，讓他成為林智勝近一週熱門關鍵字之一，本文帶大家瞭解兩人的淵源為何。

林智勝生涯累積304轟成中職第一 轉戰3隊樹立全壘打王障礙

翻攝FB／TPBL、中華民國籃球協會 - CTBA

頂著選秀狀元光環，林智勝2004年6月3日在La new熊隊一軍亮相，當天他打第4棒游擊手，繳出2安2打點1盜壘的出色成績，在《少林足球》主題應援曲伴隨下，林智勝征戰中職21個球季，出眾打擊實力讓他在La new熊、Lamigo桃猿、中信兄弟和味全龍都擔負起主力打者重任，總共出賽1,689場，累計1,846支安打、304支全壘打、160次盜壘，除了是千安百轟百盜的成員之一，也是中職史上唯一達成單季30轟30盜、生涯累計破300轟的球星，樹立他人難以突破的「大師兄」障礙。

林智勝在邁入生涯第22個球季之際宣布引退，一度開玩笑表示原因是「老了」，隨即認真指出是味全龍年輕選手愈來愈出色，能將實力銜接到一軍賽場上，認為自己到了該褪下球衣的時機，同世代球員高國慶、潘威倫、周思齊都在去年引退，他坦言沒想到會是最後一位，「我認為思齊和嘟嘟他們都會打得比我還久。大家都慢慢地退，每一個世代本來就會結束，換另一個世代，也會讓大家更喜歡棒球」。對於最後一季目標，他幽默喊話要達成2000支安打目標，「其他目標都達到了，就2000安還沒，追看看啦，有上場就把握住這樣」。

林智勝想在澄清湖球場打最終戰 熱門關鍵字揭露引退賽話題

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測「林智勝」近一週關鍵字，可以看見「江春緯、引退賽、全壘打王、丁仲緯、味全龍隊、王勝偉、胡金龍、周思齊、潘威倫、澄清湖、曾頌恩、陳子豪、朱育賢、安打、師兄、游擊手、古巴、桃猿」等詞彙。其中與引退賽有關話題包括「江春緯、引退賽、丁仲緯、味全龍隊、澄清湖」。對於林智勝生涯規劃，味全龍領隊丁仲緯證實，「將與他簽下1年球員約，搭配教練約，今年確定是最後一年，球隊將會舉辦引退賽，場地還沒確定，確定會在北部主場」。

林智勝雖表示引退賽交由球團安排，不過因為澄清湖球場是他職業生涯起點，也透露想在此舉辦的想法，對許多資深球迷來說，這座球場也是「大師兄」曾留下難忘畫面的場地。2008年4月4日的比賽，求勝心切的林智勝因為不滿當時一壘審江春緯的判決，從休息室跑進場中衝撞裁判，激烈行徑引發輿論譁然，原本聯盟給出無限期停賽的懲處，林智勝展現誠意道歉之後，縮減為禁賽15場，這才有了他之後完成輝煌成就的可能。

此事經過多年已成為中職名場面，不只轉播單位緯來電視網用該場主播蔡明里當下播報口白「這時候我們先不進廣告」當作影片有哏標題，這週因為林智勝宣告引退，球迷再度提及也以輕鬆方式描述，「特別嘉賓：江春緯」、「肯定要復刻，衝撞江春緯」、「期待林智勝引退賽，江春緯要站一壘，大師兄要從休息室衝出來給一個擁抱」、「引退賽請他站在一壘，然後江春緯抱著花束從休息室衝出來」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月01日至2025年02月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『林智勝』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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