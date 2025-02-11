棒球／張滄彬奠基桃園棒球三冠王 新明平鎮子弟兵接棒創紀錄

桃園市平鎮高中、新明國中及龜山國小三級棒球隊，去年代表台灣分奪U18亞洲青棒錦標賽冠軍、衛冕世界次青少棒錦標賽冠軍及世界少棒錦標賽亞軍，寫下豐收一年，歷經26年桃園三級棒球從沙漠走到棒球重鎮，歸功桃園棒球教父張滄彬扎根建立制度、教練團接力，兩校成為台灣棒球人才的搖籃，培養出當前國內外許多職棒球星。

新明國中、平鎮高中棒球隊均由張滄彬擔任總教練奠定制度打下基石，現任新明國中棒球隊總教練黃湋志、平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏均追隨「張老師」多年的子弟兵，兩人總綰新明青少棒、平鎮青棒總教練多年，為桃園抱回國內外棒賽許多金盃，吳柏宏、黃湋志今天上午說，棒球隊的穩定是張滄彬老師建立制度，教練員額足夠，才有辦法好好照顧、訓練培養球員，拿下好成績。

新明國中棒球隊總教練黃湋志（見圖）帶隊15年打造青少棒強隊，他用「努力」帶領球員創佳績。記者曾增勳／攝影造青棒強隊，培養國內外職棒許多球星。記者曾增勳／攝影

黃湋志接任新明國中棒球隊總教練15年，新明青少棒11次台灣代表權，奪下世界次青少棒錦標賽5次冠軍，打下新明棒球隊最佳成績，黃湋志表示，張老師建立制度，重視球員品德，他秉承帶隊的座右銘是「努力、努力、再努力」，每天保持愛棒球的熱情和初衷，傾力把球員教好，告訴球員不付出就沒收獲，碰到球員低潮，就一對一私下鼓勵要球員「相信自己做得到」，勇敢面對才會成長，在球場爭取好成績。

吳柏宏接任平鎮高中棒球隊總教練11年來，平鎮青棒9次台灣代表權、小馬聯盟青棒錦標賽5 冠、亞洲盃青棒錦標賽1冠，帶領球隊實力成為青棒強隊，培養國內外職棒許多球星，吳柏宏表示，在張老師建立制度下，教練員額足夠，球隊穩定成長，他帶隊的座右銘就是「態度」2 個字，態度好做什麼都順意，要求球員生活嚴格、守規舉，養成習慣，帶隊最難在經費，也感謝張老師一路幫助球隊爭取資源，面對選手低潮就會充當另類心理老師溝通輔導，幫助球員回到球場，目標是打下好成績、球員有成就。