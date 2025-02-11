快訊

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

執意徵關稅！川普預告周二前宣布對等關稅：他國長期占美便宜

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／張滄彬奠基桃園棒球三冠王 新明平鎮子弟兵接棒創紀錄

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏（見圖）帶隊11年打造青棒強隊，用「態度」帶領球員創佳績。記者曾增勳／攝影
平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏（見圖）帶隊11年打造青棒強隊，用「態度」帶領球員創佳績。記者曾增勳／攝影

桃園市平鎮高中、新明國中及龜山國小三級棒球隊，去年代表台灣分奪U18亞洲青棒錦標賽冠軍、衛冕世界次青少棒錦標賽冠軍及世界少棒錦標賽亞軍，寫下豐收一年，歷經26年桃園三級棒球從沙漠走到棒球重鎮，歸功桃園棒球教父張滄彬扎根建立制度、教練團接力，兩校成為台灣棒球人才的搖籃，培養出當前國內外許多職棒球星。

新明國中、平鎮高中棒球隊均由張滄彬擔任總教練奠定制度打下基石，現任新明國中棒球隊總教練黃湋志、平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏均追隨「張老師」多年的子弟兵，兩人總綰新明青少棒、平鎮青棒總教練多年，為桃園抱回國內外棒賽許多金盃，吳柏宏、黃湋志今天上午說，棒球隊的穩定是張滄彬老師建立制度，教練員額足夠，才有辦法好好照顧、訓練培養球員，拿下好成績。

新明國中棒球隊總教練黃湋志（見圖）帶隊15年打造青少棒強隊，他用「努力」帶領球員創佳績。記者曾增勳／攝影造青棒強隊，培養國內外職棒許多球星。記者曾增勳／攝影
新明國中棒球隊總教練黃湋志（見圖）帶隊15年打造青少棒強隊，他用「努力」帶領球員創佳績。記者曾增勳／攝影造青棒強隊，培養國內外職棒許多球星。記者曾增勳／攝影

黃湋志接任新明國中棒球隊總教練15年，新明青少棒11次台灣代表權，奪下世界次青少棒錦標賽5次冠軍，打下新明棒球隊最佳成績，黃湋志表示，張老師建立制度，重視球員品德，他秉承帶隊的座右銘是「努力、努力、再努力」，每天保持愛棒球的熱情和初衷，傾力把球員教好，告訴球員不付出就沒收獲，碰到球員低潮，就一對一私下鼓勵要球員「相信自己做得到」，勇敢面對才會成長，在球場爭取好成績。

吳柏宏接任平鎮高中棒球隊總教練11年來，平鎮青棒9次台灣代表權、小馬聯盟青棒錦標賽5 冠、亞洲盃青棒錦標賽1冠，帶領球隊實力成為青棒強隊，培養國內外職棒許多球星，吳柏宏表示，在張老師建立制度下，教練員額足夠，球隊穩定成長，他帶隊的座右銘就是「態度」2 個字，態度好做什麼都順意，要求球員生活嚴格、守規舉，養成習慣，帶隊最難在經費，也感謝張老師一路幫助球隊爭取資源，面對選手低潮就會充當另類心理老師溝通輔導，幫助球員回到球場，目標是打下好成績、球員有成就。

平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏（見圖）帶隊11年打造青棒強隊，他用「態度」帶領球員創佳績。記者曾增勳／攝影
平鎮高中棒球隊總教練吳柏宏（見圖）帶隊11年打造青棒強隊，他用「態度」帶領球員創佳績。記者曾增勳／攝影
新明國中棒球隊總教練黃湋志（見圖）帶隊15年打造青少棒強隊，他用「努力」帶領球員創佳績。記者曾增勳／翻攝
新明國中棒球隊總教練黃湋志（見圖）帶隊15年打造青少棒強隊，他用「努力」帶領球員創佳績。記者曾增勳／翻攝

平鎮高中 棒球 青少棒錦標賽

延伸閱讀

棒球／官大元「元動力」協會辦親子日 預告再加1場

棒球／台南亞太成棒主球場8場中韓職棒交流賽 開放民眾觀戰

青棒／穀保挑戰木棒聯賽3連霸 12強賽國手幾乎都經過洗禮

青棒／穀保古定玄被平鎮江庭毅「嗆聲」 自認挑戰江坤宇還太遙遠

相關新聞

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

中華職棒聯盟今天舉辦新春團拜，小小的聯盟辦公室湧入大量媒體，會長蔡其昌透露今年有望帶來的變革，包括聯盟辦公室將尋覓新場地...

日職／中日龍補強左投 日媒想起陳偉殷的「強大適應力」！

中日龍隊左投小笠原慎之介先前在入札制度簽約期限前壓線與國民隊簽約，一圓大聯盟夢想。中日為補強先發左投戰力，網羅身高201公分的前大聯盟左投穆勒（Kyle Muller），而日媒《週刊體育》也提及過往也

中職／「大師兄」林智勝引退 熱門關鍵字球迷敲碗「他」

「大師兄」宣布本季後引退，傳奇球星高掛球衣時刻，球迷為何期待中職裁判江春緯能夠現身？

棒球／張滄彬奠基桃園棒球三冠王 新明平鎮子弟兵接棒創紀錄

桃園市平鎮高中、新明國中及龜山國小三級棒球隊，去年代表台灣分奪U18亞洲青棒錦標賽冠軍、衛冕世界次青少棒錦標賽冠軍及世界...

棒球／官大元「元動力」協會辦親子日 預告再加1場

元動力運動發展協會首場親子棒球日昨天登場，理事長、退役球星官大元希望運用專業、提供場域，達到陪伴孩子的目的，也宣告棒球體...

中職／火腿Fighters Girl名單來了 象獅28人有峮峮、邊荷律、趙娟週

日本火腿隊將於3月1、2日在台北大巨蛋分別對決統一獅、中信兄弟隊，火腿首次海外交流賽將在結束沖繩春訓後，原班人馬直接來台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。