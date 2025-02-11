日職／中日龍補強左投 日媒想起陳偉殷的「強大適應力」！

中日龍隊左投小笠原慎之介先前在入札制度簽約期限前壓線與國民隊簽約，一圓大聯盟夢想。中日為補強先發左投戰力，網羅身高201公分的前大聯盟左投穆勒（Kyle Muller），而日媒《週刊體育》也提及過往也曾效力中日的台灣左投陳偉殷。

文中寫道：「左投手將會成為左右球隊戰力的重要因素。」其中便以陳偉殷為例，2006年面臨了韌帶撕裂與疲勞性骨折，但經過長期復健與休養，2008年重回一軍陣容，其中在2009年以8勝4敗，防禦率1.54的成績獲得了央聯防禦率王。

下個賽季陳偉殷更上一層樓，拿下日職生涯最高的13勝，成為當時監督落合博滿執教下的王牌左投。2011年選擇挑戰大聯盟，在金鶯隊達成連續4個賽季雙位數勝投的紀錄，2014年更在火力驚人的美東拿下16勝。

陳偉殷在金鶯繳出連4個球季雙位數勝投的表現，後續加盟馬林魚，也有回鍋日職的紀錄。 美聯社

日媒分析，陳偉殷展現出強大的適應力與入境隨俗的能力。剛到日本時並沒有隨行翻譯，陳偉殷選擇努力學習日語，最終成功融入球隊，也與當時的另名強投吉見一起建立了深厚友誼。對異國文化的接納與渴望，或許是他在美、日都取得成功的原因。

而中日新洋投穆勒也展現出積極的態度，嘗試使用日語與隊友溝通，根據報導，他在場上有時會說出「再來一球（もういっちょ）」與「我先走了（お先です）」，球團也對其寄予厚望。