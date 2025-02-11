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MiLB／未能打經典賽中華隊有原因 李灝宇獲邀老虎大聯盟春訓
再一名台灣好手獲得大聯盟春訓邀約，22歲內野手李灝宇以40人名單以外受邀球員身分列名底特律老虎隊春訓名單，今年已預計有5位台灣選手參與大聯盟春訓。
老虎今天公布大聯盟春訓名單，合計58人，共有18位40人名單以外的受邀球員，其中7人為潛力新秀，包括去年自家農場排名第8的李灝宇。
李灝宇今年原本有機會入選世界棒球經典賽資格賽，但最終未納入36人集訓名單，當時中華隊總教練曾豪駒回應，「球隊對他另有規畫」，如今顯示就是因參與大聯盟春訓。
李灝宇累積4年旅美資歷，去年全季都在2A，繳出打擊率2成98，敲出102支安打、12轟、56分打點。
今年先前已確定鄭宗哲、鄧愷威、莊陳仲熬將參與大聯盟春訓，今天林家正與運動家隊簽約，合約附帶大聯盟春訓，李灝宇也進入老虎邀請名單，已有5位台灣選手將參與今年大聯盟春訓，除了鄭宗哲為40人名單選手外，其餘都是受邀參與，各自為前進大聯盟累積本錢。
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