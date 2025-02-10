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中職／火腿Fighters Girl名單來了 象獅28人有峮峮、邊荷律、趙娟週

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本火腿隊Fighters Girl。圖／悍創運動行銷提供
日本火腿隊Fighters Girl。圖／悍創運動行銷提供

日本火腿隊將於3月1、2日在台北大巨蛋分別對決統一獅中信兄弟隊，火腿首次海外交流賽將在結束沖繩春訓後，原班人馬直接來台備戰，啦啦隊Fighters Girl也確定8人名單，分別是鈴木志織、上山真奈、高野實、竹市琴美、橋本莉莉花、水落櫻子、上村優菜、水落桃子。

獅隊率先迎戰火腿隊，3月1日派出14位女孩陣容Yuki、希美、MINA、妮妮、侯芳、瑟七、斐棋、趙娟週、JOY、包子、賴賴、千紘、芮絲、一七。

兄弟隊3月2日同樣14位女孩出席應援，包括峮峮、邊荷律、貴貴、短今、凱蒂、小迪、波波、畇二、曼容、林可、君白、妮可、儀諪、少鹽。

主辦比賽的悍創運動行銷指出，為了呈現火腿原汁原味的賽事氛圍，全場入場贈送應援手燈，特別設計海外交流賽款式，並於開場表演全場域中控，營造火腿北海道主場氣氛。

目前兩場交流賽預售票都已超過22000張，售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/25_fighters

中信兄弟隊Passion Sisters。圖／悍創運動行銷提供
中信兄弟隊Passion Sisters。圖／悍創運動行銷提供
統一獅隊UniGirls。圖／悍創運動行銷提供
統一獅隊UniGirls。圖／悍創運動行銷提供

中信兄弟 日本火腿 統一獅

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