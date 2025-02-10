聽新聞
0:00 / 0:00
中職／火腿Fighters Girl名單來了 象獅28人有峮峮、邊荷律、趙娟週
日本火腿隊將於3月1、2日在台北大巨蛋分別對決統一獅、中信兄弟隊，火腿首次海外交流賽將在結束沖繩春訓後，原班人馬直接來台備戰，啦啦隊Fighters Girl也確定8人名單，分別是鈴木志織、上山真奈、高野實、竹市琴美、橋本莉莉花、水落櫻子、上村優菜、水落桃子。
獅隊率先迎戰火腿隊，3月1日派出14位女孩陣容Yuki、希美、MINA、妮妮、侯芳、瑟七、斐棋、趙娟週、JOY、包子、賴賴、千紘、芮絲、一七。
兄弟隊3月2日同樣14位女孩出席應援，包括峮峮、邊荷律、貴貴、短今、凱蒂、小迪、波波、畇二、曼容、林可、君白、妮可、儀諪、少鹽。
主辦比賽的悍創運動行銷指出，為了呈現火腿原汁原味的賽事氛圍，全場入場贈送應援手燈，特別設計海外交流賽款式，並於開場表演全場域中控，營造火腿北海道主場氣氛。
目前兩場交流賽預售票都已超過22000張，售票連結：https://tixcraft.com/activity/detail/25_fighters
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言