棒球／台南亞太成棒主球場8場中韓職棒交流賽 開放民眾觀戰

台南市亞太國際棒球訓練中心成棒主球場上月完工，首度迎接韓國NC恐龍隊春訓活動，NC恐龍隊也邀請中職6支球隊舉辦交流賽，於2月24日至3月4日共8場次，體育局藉此開放部分內野觀眾席供民眾進場體驗，除欣賞中韓職棒精彩賽事，也藉此作試營運與壓力測試，讓球場正式營運後能更完善。

市長黃偉哲表示，亞太成棒主球場有2萬5千席座位，是國內座位數最多的室外棒球場，除比賽所需的空間外，還規畫商場賣店與展場空間，可提供完整的賽事周邊服務與商業機能，整體園區具備國際比賽與訓練水準，例如農曆過年前進駐亞太成棒副球場春訓的韓職樂天巨人隊，實際體驗後也讚不絕口，也讓亞太國際棒球訓練中心知名度大增。

此次成棒主球場首度迎接NC恐龍隊與中華職棒交流賽，國內6支職業棒球全員到齊，讓民眾能一睹中韓職棒大戰，也能搶先進場體驗全國最大室外棒球場的觀賽氛圍，機會非常難得。未來也期待能透過舉辦更多比賽或訓練活動，打造亞太作為國際棒球訓練中心的角色定位。

體育局長陳良乾說，韓國NC恐龍隊今年來台南春訓共約40人，為期10天，其中8天與中職交流賽，日程分別為2月24日對戰台鋼雄鷹、25日對戰富邦悍將、26日統一獅、27日中信兄弟、3月1日樂天桃猿、2日富邦悍將、3日再戰中信兄弟、4日出戰味全龍，其中26日對統一獅、27日對中信兄弟將有來自韓國的啦啦隊與應援團觀賽。NC恐龍隊也另提供2場公益指導活動，由出身美國職業棒球大聯盟的首席教練親自指導台南市三級棒球教練，期待能提升本市棒球教練的國際視野。

體育局表示，NC恐龍隊與中職的8場交流賽，將分階段開放內野區2000至8000席的體驗名額，開放民眾免費進場觀賽並體驗球場氛圍。預計於2月14日上午10點於KKTIX售票平台(https://sportstainan.kktix.cc/events/13df6b41-copy-1)開放免費取票，其中2月26日(三)、3月1日(六)、3月2日(日)上午11點至下午5點，於主球場外的開放空間將有美食市集攤位。

體育局提醒，成棒主球場雖已申報完工，但部分空間尚未對外開放或仍在整理中，呼籲參與民眾務必遵守進場規則與現場人員引導，並預先規畫往返交通資訊或停車場位置。