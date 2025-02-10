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青棒／穀保挑戰木棒聯賽3連霸 12強賽國手幾乎都經過洗禮

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
旅美投手林鉑濬（右）和鶯歌工商學弟合影。圖／學生棒球聯盟提供
旅美投手林鉑濬（右）和鶯歌工商學弟合影。圖／學生棒球聯盟提供

113學年度高中棒球硬式木棒組聯賽第1階段賽事產生32強，第2階段13日在高雄市4座球場開打，穀保家商將挑戰3連霸，今年度口號「球場上見」期許所有選手和球隊拿出最佳表現，與對手上演精采對決，幫助球隊爭取更好的成績。

32強球隊代表今天在開賽記者會亮相，發表各隊「球場上見」宣言，與最想交手的對手、支持的球迷相約在球場上見。

學生棒球聯盟指出，高中棒球聯賽開辦30年，作為國內棒球選手培育的搖籃，優秀的選手不計其數，尤其中華隊在去年世界12強棒球賽奪下歷史性冠軍班底中，除了隊長陳傑憲高中前往日本就讀，其餘教練和選手都經過高中棒球聯賽的洗禮，成為國內棒球棟梁。

美國職棒水手隊投手林鉑濬到場為學弟勉勵，他去年在晉級8強關鍵戰面對大溪高中先發登場，飆速150公里，投3.2局失一分，帶領球隊晉級，也帶領鶯歌工商連續兩年闖入4強。

這項年度大賽自110學年度開始，除了個人獎項及團體獎盃，還增加前8名教練及球員個人獎牌，本屆投手MVP、野手MVP可獲價值5萬元的產品贊助。

113學年度高中棒球硬式木棒組聯賽共分4階段，13日起進行第2階段，最終24強球隊從21日起展開最後兩個階段賽事，冠軍將於28日在嘉義市球場產生；智林體育台提供主球場轉播，並在MOE Sports教育部體育署You tube頻道、公視台語台同步播出，副球場轉播將在智林體育台You tube頻道轉播。

學生棒球運動聯盟官網（https://reurl.cc/ObypvX）或粉絲團（https://reurl.cc/6g6E5O）將隨時提供完整賽事訊息。

高中棒球硬式木棒組聯賽第2階段13日開打。圖／學生棒球聯盟提供
高中棒球硬式木棒組聯賽第2階段13日開打。圖／學生棒球聯盟提供
高中棒球硬式木棒組聯賽第2階段13日開打。圖／學生棒球聯盟提供
高中棒球硬式木棒組聯賽第2階段13日開打。圖／學生棒球聯盟提供

棒球 穀保家商 陳傑憲

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