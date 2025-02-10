青棒／穀保古定玄被平鎮江庭毅「嗆聲」 自認挑戰江坤宇還太遙遠

113學年度高中棒球硬式木棒組聯賽第2階段將從13日起開打，晉級32強的學校今天在開賽記者會亮相，穀保家商將挑戰3連霸，外野手古定玄表示，平鎮高中是最大對手，最想擊敗他們。

木棒組聯賽從105學年起，最近8座冠軍都由這兩隊包辦，平鎮110學年完成4連霸，就是被穀保中斷霸業，去年也在冠軍戰失利。

今天出席記者會的平鎮捕手江庭毅說：「 最想對決古定玄，因為他有來這裡。」讓坐在台下的古定玄聽到笑出來。

江庭毅在記者會後被問到「嗆聲」一事，笑說：「國中就認識古定玄，其實還好啦，因為他是穀保代表嘛，打擊穩定、守備範圍大，而且腳程很快。」

江庭毅、古定玄青棒生涯都是最後一次打聯賽，江庭毅表示，希望帶領平鎮拿到最好的成績，自己穩紮穩打，目標是拿下最佳捕手獎。

古定玄指出，今年各隊實力平均，對平鎮之戰將是五五波，希望能夠完成3連霸，永遠保留冠軍旗；對自己打擊很有信心，期待高中畢業後參加中華職棒選秀。

中信兄弟隊江坤宇上個月獲簽10年長約，總值超過1.4億元，寫下中華職棒空前紀錄，古定玄被問到會不會有一天能像江坤宇一樣拿到大合約，他說：「這太遙遠，還不敢想，但會想要挑戰未來像他一樣。」