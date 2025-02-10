澄清湖棒球場今年3月整修完工 可望擺脫「落漆」惡名

澄清湖棒球場設備「落漆」飽受批評，高市運發局今專案報告指出，市府編列3.76億元分二期整修，下月球季開賽前會完成球場座椅、廁所、牛棚及球員休息室等設施更新，另提醒學生今年可享5場只要50元銅板價的門票優惠。

澄清湖棒球場黑歷史多，紅土曾發現多年前施工鋼條，中職球員工會曾表示對球場的安全有疑慮，擔心球員受傷。另外議員也批評，座椅脆化、廁所故障及天花板破損等一籮筐問題。

今早市政會議進行「澄清湖棒球場、立德棒球場改善情形及棒球運動推廣方向」專案報告，運發局說明兩座球場整修期程、規畫及推廣棒球措施。

運發局表示，去年球季澄清湖棒球場共舉辦45場一二軍職棒賽事，一軍40場、二軍5場，一軍平均進場人數6834人，創單年度使用人數新高。今年台鋼雄鷹一軍基本有48場比賽，加上2場台日職棒交流比賽，總計50場比賽，超越去年場數。

2023年至2025年分二期整修，今年球季開賽前，預計會完成1萬8400張座椅更新，以及廁所19處、牛棚、球員休息室、貴賓室、1、2樓大廳出入口、走道燈光、消防系統、地下停車場地坪、啦啦隊表演舞台、記者採訪室等項目更新，並持續加強球場內外野草皮養護工作。

此外，立德棒球場去年9月完工啟用，至今已舉辦9個盃賽，總比賽天數60天。運發局說，未來除三級棒球與業餘賽事外，也會安排職棒二軍比賽，發揮棒球賽事與訓練場地功能。

運發局提醒學生球迷，今年推出國高中生銅板價看球專案，台鋼雄鷹會在澄清湖棒球場安排48場一軍賽事，學生憑一卡通數位學生證上網預約、持非數位學生證者持實體學生證可至現場購票，每人最多申請5場次，每場次只要50元。