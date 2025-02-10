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日職／水手「萬用牛」出賽68場 32歲右投轉戰羅德原因能先發

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
32歲右投沃斯轉戰日本職棒羅德隊。 路透社
32歲右投沃斯轉戰日本職棒羅德隊。 路透社

日本職棒羅德隊今天宣布新洋投為32歲右投沃斯（Austin Voth），去年還在大聯盟水手隊中繼出賽68場，季後未獲續約，如今確定轉戰日職舞台，也讓球迷有些訝異，納悶問：「他沒辦法獲得美職合約嗎？」羅德監督吉井理人表示，他本人表態希望先發，球隊將他定位先發，期許他能一整年都待在先發輪值。

沃斯具備7年、207場大聯盟出賽資歷，2022年效力金鶯隊期間曾以先發為主，22場出賽有17場先發，合計取得5勝4敗、防禦率3.04，近兩年先發場次則是掛0。

沃斯去年為水手中繼出賽68場、61局，取得2勝5敗、防禦率3.69，送出61次三振、18次保送，堪稱「萬用牛」，共留下31場領先時、30場落後時的出賽。

沃斯表示，決定加入羅德，是因他們願意給予他先發位置，羅德是一支年輕、實力堅強的球隊，希望自己能整年留在先發輪值內，成為羅德奪冠的拼圖。

吉井理人評價沃斯的直球有力，控球也不錯，在必要時可以靠三振取得出局數。至於出賽定位，吉井表示，「他本人希望可以先發，也曾在2022年在大聯盟先發17場，所以球隊將他視為先發投手。」

大聯盟 水手 羅德

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