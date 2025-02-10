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MLB／鈴木誠也右外野空間遭壓縮 小熊教頭：我知道他不想打DH…

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鈴木誠也新賽季將轉任指定打擊。 美聯社
鈴木誠也新賽季將轉任指定打擊。 美聯社

生涯多數擔任右外野手的塔克（Kyle Tucker），透過交易來到小熊隊，恐將日籍野手鈴木誠也擠到指定打擊，總教練康索（Craig Counsell）今天坦言，與鈴木聊過，知道他並不想擔任DH，「但今天才2月9日（美國時間），現在就碰到問題是好事。」

鈴木誠也效力小熊3季，去年以2成83打擊率敲出145支安打、21轟、73分打點，但前兩年在右外野的出賽場次都破百場，去年已經遭到瓜分，在右外野出賽72場、DH出賽59場。

小熊去年12月透過交易換來外野手塔克，生涯多擔任右外野手，他的到來當時已有對於壓縮鈴木誠也位置的討論，而鈴木的經紀人沃夫（Joel Wolfe）曾替客戶發聲，「如果他當初在日本行使入札制度，各隊準備簡報爭取他時，是和他說『你會來這裡當我們的全職DH』，我不覺得他會與那支球隊簽約，誠也在日本是一位守備優秀的選手，我不覺得要他當DH會是讚揚。」

康索今天在開訓日上受訪，被問到鈴木誠也的守位，他坦言這確實會是需要解決的問題，「我與他聊過了，我可以理解他想要守備，DH並不是他想要的位置，但現在才2月9日，現在碰到問題是好事。」

康索也表示，「誠也去年表現出色，我也曾安排他在最後兩個月擔任DH出賽，我認為他在DH位置上也很成功。」

塔克 小熊隊 鈴木誠也

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