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MLB／今永昇太無條件東京開幕戰扛1場先發 開訓日「Mike」上工買咖啡

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
今永昇太。 路透社
今永昇太。 路透社

將從東京海外開幕戰展開2025年球季的小熊隊，今天投捕手報到，總教練康索（Craig Counsell）直接證實日籍投手今永昇太將在開幕戰系列賽先發其中一場，更開玩笑說：「我想這是一定要的吧！」

小熊、道奇隊將在3月18、19日在東京巨蛋交手，為新球季揭開序幕，作為賽季搶先起跑的球隊，小熊也成為首支開訓球隊。

今永昇太在赴美挑戰的第一年就大殺四方，先發29場，取得15勝3敗、防禦率2.91，第二年賽季備受關注，今天以黑色夾克搭配牛仔褲抵達球場，手上拿著Dunkin' Donuts的拿鐵咖啡，讓球迷感覺熟悉，直呼：「Mike準備好了，他和往常一樣開始買Dunkin' Donuts咖啡了。」

今永昇太堪稱Dunkin' Donuts鐵粉，去年曾在訪問中提到，自己平常不太出門，除非是去Dunkin' Donuts買咖啡，也多次被直擊上班路手中拿著Dunkin' Donuts拿鐵進球場；就連他的置物櫃名條使用「Mike Imanaga II」，都是因為買咖啡時署名「Shota」店員有時不容易理解，所以才稱自己「Mike」，至於「二世」，則是因為他說：「只是覺得這樣滿酷的」。

今永昇太的本季首戰確定將從東京展開，康索今天在開訓日受訪被問到今永昇太是否會在東京登板，反應先是笑了，他說：「是的，他會在日本投球，我想這是一定要的吧！我應該沒有其他選擇。」球團總裁霍耶爾（Jed Hoyer）也同調，「我非常確定，他會在日本出賽。」甚至已有美國媒體直指就是開幕戰。

今永昇太 小熊隊 道奇

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