經典賽／歡迎回來！徐翔聖向中華隊報到：感覺很夢幻
效力於日本職棒養樂多燕子隊的投手徐翔聖，昨天告別二軍基地，今日回到台灣後，一下飛機就正式向經典賽資格賽中華隊報到，直接到大巨蛋加入集訓，中華隊也特別製作Welcome圖卡，配合台日混血的他用日文表達「歡迎回來」。
徐翔聖在2023年日本職棒選秀會獲得養樂多隊育成選秀第一指名，2024年正式加盟養樂多隊，這是他從小打棒球以來，第一次穿上國家隊球衣。
徐翔聖表示：「第一次打國家隊就是這樣層級的比賽，畢竟我加入職棒後還沒投過幾場比賽，就被選進這次的國家隊，一開始接到消息，有想過這樣會不會太快？也覺得有點不安。但現在來到球隊，我就是告訴我自己，相信自己。」
徐翔聖說，總教練曾豪駒在報到後跟他說，會選他進到國家隊，就是相信他的能力，也希望他能盡力去表現；曾豪駒也說：「歡迎翔聖的加入，希望他能盡快融入團隊，按部就班進入比賽狀態，我們也會依他的進度安排他上場比賽，觀察他的狀況。」
提及來到國家隊感到最特別的事情，徐翔聖說，很多過去從電視上看過的前輩選手，尤其是教練團的教練們，這次在同一個團隊一起打球，讓他覺得非常夢幻，在日本與母隊進行訓練時，已經進行過牛棚練投，目前就是按照進度一步步調整。
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