快訊

獨／避免大S事件重演 「看醫生」APP可視訊看診、家人代領藥寄海外

聖母廟煙火吸70萬人民眾塞車陣3小時罵爆 黃偉哲說話了

低調過招...輝達去年就開始布局 傳本周悄悄延攬川普關係戶

經典賽／歡迎回來！徐翔聖向中華隊報到：感覺很夢幻

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日職養樂多隊投手徐翔聖向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供
日職養樂多隊投手徐翔聖向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供

效力於日本職棒養樂多燕子隊的投手徐翔聖，昨天告別二軍基地，今日回到台灣後，一下飛機就正式向經典賽資格賽中華隊報到，直接到大巨蛋加入集訓，中華隊也特別製作Welcome圖卡，配合台日混血的他用日文表達「歡迎回來」。

徐翔聖在2023年日本職棒選秀會獲得養樂多隊育成選秀第一指名，2024年正式加盟養樂多隊，這是他從小打棒球以來，第一次穿上國家隊球衣。

徐翔聖表示：「第一次打國家隊就是這樣層級的比賽，畢竟我加入職棒後還沒投過幾場比賽，就被選進這次的國家隊，一開始接到消息，有想過這樣會不會太快？也覺得有點不安。但現在來到球隊，我就是告訴我自己，相信自己。」

徐翔聖說，總教練曾豪駒在報到後跟他說，會選他進到國家隊，就是相信他的能力，也希望他能盡力去表現；曾豪駒也說：「歡迎翔聖的加入，希望他能盡快融入團隊，按部就班進入比賽狀態，我們也會依他的進度安排他上場比賽，觀察他的狀況。」

提及來到國家隊感到最特別的事情，徐翔聖說，很多過去從電視上看過的前輩選手，尤其是教練團的教練們，這次在同一個團隊一起打球，讓他覺得非常夢幻，在日本與母隊進行訓練時，已經進行過牛棚練投，目前就是按照進度一步步調整。

日職養樂多隊投手徐翔聖向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供
日職養樂多隊投手徐翔聖向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供
日本職棒養樂多燕子隊的投手徐翔聖今天向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供
日本職棒養樂多燕子隊的投手徐翔聖今天向經典賽資格賽中華隊報到。圖／中華職棒聯盟提供

中華隊 選秀 養樂多燕子

延伸閱讀

經典賽／曾豪駒背著降落傘飛起來？體能訓練新招有用意

經典賽／曾豪駒點名中心棒次4人、首棒3人候選 陳傑憲萬用

經典賽／中華隊規畫3旅美加徐若熙先發 未提到古林睿煬

經典賽／陳柏毓會合！中華隊旅外戰力陸續加入 古林睿煬待確認

相關新聞

經典賽／歡迎回來！徐翔聖向中華隊報到：感覺很夢幻

效力於日本職棒養樂多燕子隊的投手徐翔聖，昨天告別二軍基地，今日回到台灣後，一下飛機就正式向經典賽資格賽中華隊報到，直接到...

棒球／周思齊新書巧思紀念王光輝 直言翻完整本會想哭

退役球星周思齊新書以近百張照片與文字集結，他笑說翻完整本書會想哭。第26、27頁題為「努力的痕跡」是他脫皮長滿厚繭的手掌...

中職／中信兄弟新打教莎菈「女力」引日本關注 球迷期待助攻網路好感度

中華職棒史上第一位女性打擊教練，美國籍的莎菈Sarah如何帶領黃衫軍挑戰二連霸，將是球迷本季重點關注話題之一。

中職／悍將登頂啦！富藍奇衝上武嶺 投打二刀流還跳起32撞

富邦悍將隊吉祥物富藍奇下海又上山，繼過去勇游大漢溪之後，昨天又攻上合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊樣樣來，象徵悍將今年戰績...

U18世界盃／分組名單出爐！中華隊與強敵美國同組

2025年U18世界盃棒球賽將在9月5日起在日本沖繩開打，今天公布分組結果，中華隊分在B組，雖然避開日、韓，但同組有著歷...

日職／冷到中日龍春訓基地燒斷棒取暖 日媒：這真的是沖繩？

超強寒流來襲，就連日本職棒各球團春訓所在的沖繩也感受到冷峻氣息，中日龍隊春訓基地昨天被直擊燒球棒、整土耙子取暖，讓日本媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。