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經典賽／投球秒數比中職短 陳仕朋：沒小動作可做

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊在大巨蛋集訓，投手陳仕朋。記者陳正興／攝影
經典賽資格賽中華隊在大巨蛋集訓，投手陳仕朋。記者陳正興／攝影

終於等到經典賽資格賽的意願徵詢，投手陳仕朋開心投入中華隊訓練，他沒有忘記上一屆失利的成績，「現在，還有再一次機會。」

中華隊在決定36人集訓名單前，陸續徵詢選手意願，陳仕朋一開始還沒接到聯繫時，認為因場數較少，身為先發的自己入選機會可能不高，如今再次獲得機會，他說：「很開心，這是一個肯定。」

中華隊前兩天的Live BP沒有輪到陳仕朋，他也坦言自己目前調整進度慢別人一些，「利用時間慢慢跟上球隊步調，接下來陸續要比賽，以不要受傷為原則，盡力表現自己。」在季前要拉起狀態，陳仕朋認為對大家來說都比較困難，尤其這次備戰時間短，需要盡快磨合出默契。

剛上屆經典賽相比，陳仕朋這次經典賽資格賽要適應投球秒數，從原本零限制到壘上無人15秒、有人18秒的大聯盟規範，陳仕朋指出，中職秒數是壘上無人20秒、有人25秒，跟經典賽規定有落差，「自己投球上會注意，沒那麼多小動作可以做。」

投手教練林岳平認為，投捕搭檔若能有默契，也可縮短時間，陳仕朋表示，雖然捕手都非原本母隊富邦悍將，但平時賽季也都會去了解對手，「搭配上不會太難，就是配球上要多交換意見，才能在秒數限制中，比較快達成共識。」

按照上屆經典賽規定，投手也有著30到50球的球數限制，達標後需要休息固定天數，陳仕朋認為，目前準備上不需要拉到太多球數，而是專注在如何以短球數掌握比賽，「怎麼利用30顆把品質做到最好，不用想結果，把球數內的品質丟好。」

這次加入中華隊，陳仕朋也想把握機會認識一些旅外球員，「他們年紀很輕就在國外打球，表現出來很有活力、不同風格，我也跟他們聊天，問一些國外訓練不同之處，自己也有些經驗可以分享給他們。」

中華隊 經典賽 陳仕朋

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