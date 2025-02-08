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中職／悍將登頂啦！富藍奇衝上武嶺 投打二刀流還跳起32撞

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊吉祥物富藍奇跑到合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊又跳起應援舞蹈。圖／取自富藍奇IG
富邦悍將隊吉祥物富藍奇跑到合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊又跳起應援舞蹈。圖／取自富藍奇IG

富邦悍將隊吉祥物富藍奇下海又上山，繼過去勇游大漢溪之後，昨天又攻上合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊樣樣來，象徵悍將今年戰績「登頂」。

富藍奇搞怪行動不少，過去曾在球場打電動、闖入轉播間，2023年更為了兌現「如果球隊沒打進季後賽就要去游大漢溪」的承諾，跳河游泳。

昨天合歡山武嶺的直播鏡頭，捕捉到富藍奇的神秘身影，他先在旁邊熱身準備，隨後到武嶺牌樓旁又是投球、又是跳起應援曲《GoStroger》的32撞動作，還舉起紙牌朝向鏡頭，上面寫著悍將年度口號「我要全部」，不過下面小字寫著FA，疑似意指Fubon Angels

富藍奇隨後也在社群平台分享心得，「不做最強 只做最頂。阿奇的史上最有誠意春訓企劃在今天結束了，想告訴大家真的不要輕易嘗試！一定要做好保暖跟行車安全。也感謝我的訓練員Bryan（應援團成員）一起攻頂並拿下這個成就！我想邦邦們一定都很驕傲，我要Shampoo!!!!」

富邦悍將隊吉祥物富藍奇跑到合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊又跳起應援舞蹈。圖／取自富藍奇IG
富邦悍將隊吉祥物富藍奇跑到合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊又跳起應援舞蹈。圖／取自富藍奇IG
富邦悍將隊吉祥物富藍奇跑到合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊又跳起應援舞蹈。圖／取自富藍奇IG
富邦悍將隊吉祥物富藍奇跑到合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊又跳起應援舞蹈。圖／取自富藍奇IG
富邦悍將隊吉祥物富藍奇跑到合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊又跳起應援舞蹈。圖／取自富藍奇IG
富邦悍將隊吉祥物富藍奇跑到合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊又跳起應援舞蹈。圖／取自富藍奇IG
富邦悍將隊吉祥物富藍奇跑到合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊又跳起應援舞蹈。圖／取自富藍奇IG
富邦悍將隊吉祥物富藍奇跑到合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊又跳起應援舞蹈。圖／取自富藍奇IG
富邦悍將隊吉祥物富藍奇跑到合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊又跳起應援舞蹈。圖／取自富藍奇IG
富邦悍將隊吉祥物富藍奇跑到合歡山武嶺，在雪地中投球、打擊又跳起應援舞蹈。圖／取自富藍奇IG

Fubon Angels 大漢 富邦悍將

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