U18世界盃／分組名單出爐！中華隊與強敵美國同組
2025年U18世界盃棒球賽將在9月5日起在日本沖繩開打，今天公布分組結果，中華隊分在B組，雖然避開日、韓，但同組有著歷屆10冠的美國隊。
根據世界棒壘球總會（WBSC）公布消息，U18世界盃分為兩組，A組有日本、南韓、波多黎各、古巴、義大利和南非；B組則為中華隊以及美國、巴拿馬、澳洲、德國和中國大陸。
上屆2023年U18世界盃，日本隊在台北市天母棒球場擊敗中華隊，拿下冠軍，今年則是日本隊史第二度主辦U18世界盃，繼2015年大阪之後再次擔任東道主。
U18歷史上共有6個國家曾奪冠，古巴隊以11冠居首，再來是美國隊10冠、南韓隊5冠、中華隊3冠以及加拿大、日本各1冠，中華隊上一次奪冠是2019年在南韓舉辦的U18世界盃，接下來兩屆都屈居亞軍，2022年輸給美國隊。
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