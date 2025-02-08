中職／中信兄弟新打教莎菈「女力」引日本關注 球迷期待助攻網路好感度

中華職棒36年即將開打，各球團春節過後陸續展開春訓為賽季做準備，上季冠軍中信兄弟3日在屏東基地舉行開訓儀式，喊出本季口號「進化」朝爭取連霸目標努力，與年度口號相呼應，今年中信兄弟教練團也做出補強，其中新任一軍打擊教練由擁有運動科學經驗的莎菈（Sarah Edwards）接下，她是中職史上首位女性打擊教練，寫下新紀錄引起日本媒體關注。球迷對莎菈帶領球隊抱持什麼看法，從「網路好感度」正面評價大幅高於負面評價，發現不少人充滿期待。

莎菈專業運科背景擁美日職資歷 獲平野肯定

美國籍的莎菈接下中信兄弟打擊教練一職，最早於1月8日被媒體披露，當時即引發球迷討論，不少人翻找網路資訊，發現28歲的她擔任教練之前是多年壘球選手，主要守位為內野手和投手，更曾入選義大利和美國的女壘國家隊。2023年成為美國職棒費城人隊小聯盟體系打擊教練，是隊史首位女性打擊教練，莎菈也與上季帶領中信兄弟打下總冠軍的打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），同屬運用多項高科技設備收集棒球選手投手數據，再將其轉化為訓練菜單的Driveline運科團隊。

莎菈加入中信兄弟教練團的契機，來自於她去年於日本冬季聯盟球隊任教，中信兄弟總教練平野惠一在沖繩觀察過她的指導、教學方式，認為是一位非常有能力的教練，決定延攬進入團隊。隨著本季丹尼爾轉任一、二軍巡迴打擊教練，莎菈接下他的一軍打擊教練位置，平野規劃本季由她、丹尼爾與陳江和作為核心強化選手。成為亞洲棒壇少見女教練，日媒《Full-Count》為此特別撰文報導，其中特別提到她與日本棒球圈的淵源。

莎菈驕傲寫下中職歷史新頁 球迷期待表現拉抬網路好感度

中職史上第一位女教練是羅絜（羅春美），2003年到2007年間，分別擔任中信鯨、La New熊兩隊的體能教練。莎菈擔任中信兄弟打擊教練，成為中職首位接下技術指導職位的女教練，她在開訓儀式透露，對於寫下中職歷史新頁感到驕傲，提及自己擔任選手時打過全世界最頂尖的層級，「能夠以選手角度理解，並用女性的不同方式和選手互動」。莎菈曾在今年1月於IG發布她的打擊訓練影片，扎實擊球與標準動作不只證明自身實力，也獲得球迷讚賞肯定。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查「中信兄弟打擊教練莎菈」近一個月討論聲量，累積1,407筆，分析她的網路好感度，正面聲量630筆、負面聲量253筆，網路好感度比值為2.49，可以發現球迷對她未來表現抱持期待，不少人留言表示，「新的女教練帶來的思考和運動員心理覺得有很棒的幫助」、「兄弟球團很棒，支持女性打擊教練」、「希望莎菈教練能為中信兄弟也同時為台灣棒球整體發展帶來新氣象」、「教練不分男女，對一個運動有了解有興趣就會有一定的肯定才會相信她雇用她，主要目標還是要先了解各個球員才是重點」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年01月06日至2025年02月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『中信兄弟打擊教練莎菈』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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