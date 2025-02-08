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中職／曾峻岳「體感」更愛第9局 就算富藍戈回歸想給他1句話

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊曾峻岳。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊曾峻岳。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊洋將布局暫無富藍戈身影，曾峻岳本季可能必須全職扛下終結者，責任感更大，但他也說如果可以把第9局守下來，成就感也比第8局更大，直言：「我是比較喜歡投第9局。」

富藍戈效力悍將3季，一直都與曾峻岳分擔終結者工作，一人8局、一人9局在後防上演火球連線，而悍將新球季雖未排除富藍戈回鍋的可能性，但現階段的補強作業以先發洋投為優先。

談到新球季可能少了「大戈」共同鞏固後防，曾峻岳坦言，「以8、9局來講，我是比較喜歡第9局，最後3個出局數守下來會更有成就感、責任感。」他這幾年在8、9局間來回，更親身感受自己明顯更愛當最後一道防線，「成是你、敗也是你，贏球很開心，輸球也不用有太大的想法，明天還是有可能幫助球隊贏球。」

儘管工作負擔可能加劇，但曾峻岳說：「每隊後援負擔都很大，球隊可以贏球，負擔再大我覺得都不是太大的問題。」

富藍戈在悍將隊內與隊友相處融洽，是位個性好的洋將，曾峻岳也說還是希望可以繼續當隊友，「但就算他回來，我還是想跟他說，第9局是我的。」他強調：「場下有學長、學弟，但場上就是用實力去證明自己。」

富藍戈 富邦悍將 曾峻岳

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