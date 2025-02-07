快訊

築間湯鍋飄「蟲」！消費者腹瀉爆料 業者致歉、免單

真的唱不了！CNBLUE忍痛宣布「高雄場延期」

ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎

中職／李珠珢台灣飯店打卡掀熱議 悍將球團：已經離台

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「AI女神」李珠珢加入Fubon Angels，一舉一動都讓球迷關注。 圖／富邦悍將隊提供
「AI女神」李珠珢加入Fubon Angels，一舉一動都讓球迷關注。 圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將Fubon Angels季後重磅補強，延攬「AI女神」李珠珢，而她今天的動態掀起球迷熱議是否已到台灣，悍將球團對此回應，李珠珢是為私人行程來台，目前已經離台。

李珠珢去年爆紅，已曾在悍將7月台北大巨蛋「G!POP流行音樂節」主題日隨起亞虎隊啦啦隊登台，季後成為「自由女神」市場最受矚目的大魚，由悍將成功拿下，今年球季將以Fubon Angels一員與台灣球迷見面。

李珠珢今天在IG限時動態的打卡引起球迷關注，照片顯示為來自台灣飯店的歡迎小卡，引起討論是否人已到台灣，也有人擔心恐吸引球迷在飯店堵人。

富邦育樂對此表示，李珠珢日前抵台為私人非公開行程，目前已離台。此外，李珠珢預計棒球開季前會正式與外界見面，屆時相關消息將再一併公布。

「AI女神」李珠珢，而她今天的動態掀起球迷熱議是否已到台灣。 截圖自李珠珢IG
「AI女神」李珠珢，而她今天的動態掀起球迷熱議是否已到台灣。 截圖自李珠珢IG

Fubon Angels 富邦悍將 李珠珢

延伸閱讀

中職／獅隊進行台南球場滿意度調查 網：進門就聞到廁所在哪

中職／李珠珢官宣Q&A竟對一首中文歌印象深 網友憂恐為她帶來麻煩

中職／兄弟續留奪冠3洋投 有MLB資歷的黃博多加入拚2連霸

中職／合約年先迎戰胸大肌復健 江少慶：只能面對

相關新聞

中職／李珠珢台灣飯店打卡掀熱議 悍將球團：已經離台

富邦悍將隊Fubon Angels季後重磅補強，延攬「AI女神」李珠珢，而她今天的動態掀起球迷熱議是否已到台灣，悍將球團...

日職／辰己涼介牛棚投到152公里 樂天老闆嚇壞：太厲害了！

樂天金鷲隊外野手辰己涼介的投手夢，越來越有模有樣，今天在沖繩春訓基地進牛棚練投，最快球速達152公里，連老闆三木谷浩史都...

影／陳傑憲擔任東元年度代言人 讚台灣品牌不輸國外

東元電機今天舉行2025年品牌代言人發表暨見面會，邀請到「台灣隊長」陳傑憲擔任年度代言人，他開心地表示，自己也沒想到能擔...

中職／獅隊進行台南球場滿意度調查 網：進門就聞到廁所在哪

統一獅隊昨天在官方FB粉絲團發布台南棒球場滿意度調查，許多球迷在留言區吐槽多年未解決的廁所問題。 台南球場建立於1931年（日治時期），經歷過多次整修，從1999年至今都是統一獅隊主場，由於球場

中職／李珠珢官宣Q&A竟對一首中文歌印象深 網友憂恐為她帶來麻煩

南韓啦啦隊「AI女神」李珠珢去年因三振舞在台韓兩地爆紅，上個月他確定加入Fubon Angels，新賽季將在富邦悍將隊主場與台灣球迷見面。近日她更新IG頭貼，小巧臉型讓網友們驚呼，悍將也發布李珠珢接受

中職／兄弟續留奪冠3洋投 有MLB資歷的黃博多加入拚2連霸

中信兄弟隊開季洋投布局有雛型，去年效力過的克迪（Kirk McCarty）、德保拉（Jose De Paula）、猛登（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。