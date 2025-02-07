中職／李珠珢台灣飯店打卡掀熱議 悍將球團：已經離台

富邦悍將隊Fubon Angels季後重磅補強，延攬「AI女神」李珠珢，而她今天的動態掀起球迷熱議是否已到台灣，悍將球團對此回應，李珠珢是為私人行程來台，目前已經離台。

李珠珢去年爆紅，已曾在悍將7月台北大巨蛋「G!POP流行音樂節」主題日隨起亞虎隊啦啦隊登台，季後成為「自由女神」市場最受矚目的大魚，由悍將成功拿下，今年球季將以Fubon Angels一員與台灣球迷見面。

李珠珢今天在IG限時動態的打卡引起球迷關注，照片顯示為來自台灣飯店的歡迎小卡，引起討論是否人已到台灣，也有人擔心恐吸引球迷在飯店堵人。

富邦育樂對此表示，李珠珢日前抵台為私人非公開行程，目前已離台。此外，李珠珢預計棒球開季前會正式與外界見面，屆時相關消息將再一併公布。