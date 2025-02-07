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日職／辰己涼介牛棚投到152公里 樂天老闆嚇壞：太厲害了！
樂天金鷲隊外野手辰己涼介的投手夢，越來越有模有樣，今天在沖繩春訓基地進牛棚練投，最快球速達152公里，連老闆三木谷浩史都在一旁見證，本以為球速大約142、143公里，得知是152公里也嚇了一跳。
辰己涼介去年世界12強棒球賽冠軍賽前狂言「輸台灣就改練投手」，造成話題，並因此與江國豪建立特別的友誼，江國豪送去手套，贊助他改練投手，並相約未來交流投球技術。
辰己涼介今天穿上岸孝之的11號球衣進牛棚，共投7球，以第5球152公里最快。
「152公里！真的投出來了！152公里真的很厲害啊！」三木谷浩史表示，「我以為大概142、143公里，這個球速真的太驚人了，辰己君很知道球迷想看什麼，所以我覺得非常好。」
辰己涼介表示，今年一定要找機會上場投球，無論用什麼方式都要站上投手丘，接下來的春訓計劃在第3、4個循環至少再進一次牛棚練投。
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