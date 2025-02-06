中職／兄弟續留奪冠3洋投 有MLB資歷的黃博多加入拚2連霸

中信兄弟隊開季洋投布局有雛型，去年效力過的克迪（Kirk McCarty）、德保拉（Jose De Paula）、猛登（Daniel Mengden）重新回歸，今天更宣布簽下具有大聯盟4年資歷的右側投黃博多（Humberto Castellanos）。

兄弟球團今天正式宣布與德保拉、克迪、猛登續約，也與黃博多完成簽約，新球季黃博多將穿上37號成為兄弟新球季第4名新洋投，4人預計在近期報到加入春訓行列。

26歲的黃博多，是墨西哥裔大聯盟級年輕右側投，2015年加入休士頓太空人隊體系，並於2020年升上大聯盟，2021年轉戰亞利桑那響尾蛇隊後，也相繼完成許多個人大聯盟生涯紀錄。

黃博多於2022年完成手肘韌帶手術後，去年大多時間也在大聯盟與3A之間來回，今天正式與中信兄弟完成簽約後，也正式展開個人的亞洲職棒之旅。

中信兄弟在2024年球季結束後，先後與去年幫助團隊奪下隊史第10座總冠軍的洋投德保拉、克迪以及猛登完成續約，期待球隊能夠再次藉助3位洋投穩定地好表現與成功經驗，新球季與團隊拚下二連霸。

中信兄弟領隊劉志威表示，「期待在黃博多加入團隊後，能夠提升內部良性競爭，朝二連霸的目標做努力。中信兄弟在洋將補強規劃上持續進化，全力備戰新球季的同時，也會不間斷地尋覓符合隊形需求的洋將加入，目前都仍在討論中，若有進一步的好消息會再向大家公告。」