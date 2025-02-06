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中職／獅隊進行台南球場滿意度調查 網：進門就聞到廁所在哪
統一獅隊昨天在官方FB粉絲團發布台南棒球場滿意度調查，許多球迷在留言區吐槽多年未解決的廁所問題。
台南球場建立於1931年（日治時期），經歷過多次整修，從1999年至今都是統一獅隊主場，由於球場硬體設施老舊，常引來部分球迷抱怨。
獅隊在FB發布台南棒球場使用體驗調查，填寫時間為2月5日至28日。貼文發布後，球迷們紛紛在留言區吐槽，「廁所廁所廁所」、「每年填然後廁所還是那個樣子」、「改去亞太拜託」、「內野觀眾席不要下雪了」、「外野下層像廢墟，1分不能再高」、「來臺南球場不會找不到廁所，因為進門就聞到廁所在哪了。」
另外，這份問卷調查中有一題是哪隊球迷，去年正式在一軍登場的第六隊台鋼雄鷹沒有在選項中。
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